Fue una instancia ampliamente valorada por las mujeres llevan muchos años dedicadas a este oficio y que ahora contentas ofrecerán sus productos a la comunidad y a quienes visiten la zona en el principal puerto de la comuna

En una sencilla pero significativa ceremonia el Alcalde Francisco Roncagliolo junto a Paulina Márquez directora de Dideco de la Municipalidad, hicieron entrega a las artesanas de Puerto Cisnes de las llaves que les permitirán utilizar los puestos instalados en la nueva costanera de la localidad.

“Como administración estamos muy contentos de hacer entrega de las llaves de estos espacios, que van a ser para atención de personas que se dedican a las artesanías en Puerto Cisnes. Esto es parte también de un proceso de reubicación de todas las artesanas que estaban en el mercado, en la plaza de Puerto Cisnes, más conocido como jardín antiguo. Con esto nosotros también avanzamos en otro proceso, que es, la construcción de la nueva plaza de Cisnes y por lo mismo compartimos la emoción que ellas tienen. Se plantea también un tremendo desafío de atención lo más continuo posible, pero también para nosotros es un incentivo para seguir creando espacios dentro de Puerto Cisnes”.

Contenta y agradecido con tener un nuevo lugar para ofrecer sus productos se mostró la artesana, Nubia Muñoz, quien esperaba por años un espacio como el que le entregado la Municipalidad de Cisnes.

“Hoy por fin se han entregado las llaves y me tocó este puestecito, yo feliz de la vida, si allá llegaba a las nueve, nueve y media, hoy estaré acá a las ocho y media como corresponde, solamente voy a fallar cuando este enferma y espero no enfermarme tanto. Estoy feliz, emocionada, siento una emoción tan grande que no se explicarla, le doy gracias a mi esposo que me ha ayudado, me ha acompañado en todo y gracias al Alcalde y a todas las personas que hicieron posible esto”.

Para continuar el trámite formal y hacer efectiva la entrega de los puestos, la Municipalidad y cada una de las artesanas firmaron el respectivo comodato del espacio que ocuparán en la nueva costanera de Puerto Cisnes.