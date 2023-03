En La Junta se llevó a cabo la ceremonia de entrega de terreno a la empresa Sociedad Dual Service SPA, la que estará a cargo de realizar las obras del proyecto “Construcción Electrificación Rural sector Palena Norte – Comuna de Cisnes”.

La actividad contó con la presencia del Alcalde, Francisco Roncagliolo Lepio y los beneficiarios de esta iniciativa. La autoridad comunal, señaló que este es un proyecto que lleva muchos años, además, la pandemia también trajo algunos inconvenientes, pero finalmente se llego a esta importante etapa.

“Estamos muy contentos de poder entregar terreno, son más de 400 días que tiene la empresa para poder terminar el proyecto y esperamos que los plazos se puedan acortar, vamos a apoyar en todo lo que sea posible. En esta actividad hicimos varias preguntas a la empresa y una de las preguntas importantes era, si estaban los materiales en el mercado para poder comprarlos, ya que, esa es una de las situaciones que vivimos tiempo atrás en que no estaban los materiales, la empresa dice que si están los materiales, están los recursos. Esperamos no tener inconvenientes y así poder ejecutar y finiquitar un proyecto que estaba pendiente hace bastante rato y que es una necesidad, no de ahora, porque viene del año 2012 e incluso antes, por lo tanto, es algo que hemos podido trabajar en el último tiempo de forma seria, responsable y hemos podido sacar adelante la iniciativa”, enfatizó el Alcalde Roncagliolo.

Una de las beneficiarias con este proyecto es, Paulina Zapata, quien junto con recalcar que ha sido una instancia que ha demorado en concretarse, puso en valor el significado de que puedan contar en los próximos meses con energía eléctrica. “El lograr tener nuestras casas con luz, con el empalme correspondiente, es un gran avance para nosotros como familias o como futuros emprendedores, para el caso de los beneficiarios que quieran hacer algún emprendimiento en sus casas, en las parcelas donde vivimos”.

El proyecto es financiado a través del Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) de la Subdere, por un monto de $224.812.470 millones, teniendo la empresa un plazo de 480 días de corridos para ejecutar la iniciativa.