Autoridades nacionales y locales celebran el acondicionamiento de sala tanatológica de la comuna. Nuevo equipamiento, zonas para deudos y entrega de fallecidos, y mejoras para áreas periciales entre los avances entregados a la comunidad.

“Estamos muy contentos. Esta era una deuda con la comunidad a la que teníamos que responder”, señaló la directora regional del Servicio Médico Legal (SML) de Aysén, Catherine Sandoval, tras la inauguración de las importantes mejoras realizadas a la sala de tanatología operativa en la comuna de Puerto Aysén, emplazada actualmente en el Cesfam local, las que permitirán que los deudos cuenten con una sala adecuada para la espera y un lugar establecido para la entrega de fallecidos, además de modernizaciones del sistema eléctrico e iluminación, mejor climatización y nuevo equipamiento.

El proyecto fue entregado a la comunidad con una emotiva y concurrida ceremonia a la que asistieron el director nacional (s) del Servicio, Cristián Bahamonde, la subdirectora médica (s), Dra. Marisol Prado, la gobernadora regional Andrea Macías, el Delegado Presidencial subrogante y Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro, entre otros representantes de instituciones regionales junto a funcionarios, funcionarias y colaboradores del SML.

El director nacional(s) del SML agradeció la concurrencia de la comunidad y explicó la importancia de que en todo el país se pueda dar una respuesta oportuna a los usuarios: “Para nosotros como autoridades nacionales nos era muy importante estar acá en esta jornada para entregar una señal de la importancia que cada rincón de Chile tiene para esta institución, nunca debemos olvidar que detrás de cada caso hay familiares que esperan encontrar alguna tranquilidad. Que el proceso sea expedito es un elemento mínimo de reparación al sufrimiento de los deudos, y es a lo que estamos llamados como funcionarios públicos”, señaló Bahamonde.

A su turno, la Dra. Prado explicó que “estas mejoras serán fundamentales para poder entregar mejores condiciones a los deudos, con la dignidad y buen trato que requieren quienes deben enfrentar el difícil momento de la pérdida de un familiar, pero también con nuestros funcionarios y funcionarias, quienes merecen realizar su labor pericial en buenas condiciones laborales”.

En tanto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro, señaló en su saludo que “las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector Justicia ha sido una de nuestras preocupaciones, y hemos ido avanzando, paso a paso, pero sin descanso”. El también delegado presidencial(s) celebró la inauguración de las remodelaciones: “Este proyecto nos causa mucho orgullo y claro que tenemos proyectos más ambiciosos, como tener una oficina provincial del SML que esté a la altura de lo que los habitantes de la comuna de Aysén merecen”.

Respecto de los nuevos desafíos de la región en materia de nuevos proyectos que apunten a mejorar el acceso a la Justicia y de servicio a la ciudadanía, la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías P. dijo que en esta zona del país “aún existen dificultades con localidades que quedan alejadas de la capital regional que no pueden acceder a los servicios que se prestan, y es ahí donde no me cabe la menor duda que el gobierno regional y su consejo van a estar muy dispuestos a colaborar”.

El proyecto contempló la renovación y mantenimiento completo de la infraestructura y equipamiento de la sala, el que incluye la adquisición de un tecle eléctrico alza cuerpos, y una nueva cámara de conservación de fallecidos, trabajos que fueron posibles gracias a los Fondos del Plan Maestro del Servicio Médico Legal, con un costo cercano a los 115 millones de pesos. Durante el año 2022 Bienes Nacionales entregó un terreno de 2500 metros cuadrados para la construcción futura de un nuevo edificio para el SML de Puerto Aysén.