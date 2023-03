Parlamentario pidió que ministerio de Energía en coordinación con la cartera de Economía, pongan en marcha planes, políticas y programas tendientes a evitar que se produzcan los problemas del año pasado

Aysén.- Un proyecto de acuerdo para disponer medidas que permitan prevenir eventuales problemas de abastecimiento de pellet durante el invierno en la zona centro sur del país, especialmente en la región de Aysén, presentó en los últimos días el senador David Sandoval.

En concreto, el parlamentario solicita que se instruya a las autoridades del Ministerio de Energía en coordinación con el Ministerio de Economía, para que pongan en marcha planes, políticas y programas tendientes a precaver eventuales desabastecimientos de pellet durante dicha época del año.

En el documento, el cual fue suscrito transversalmente por senadores de todas las bancadas, se solicita también que el Gobierno del presidente Gabriel Boric desarrolle una política coordinada entre las diferentes carteras ministeriales referente al impulso de la producción de insumos y materias primas para la producción de pellet y de esta manera aliviar la situación económica y de vida de millones de familias desde las regiones de O’Higgins al sur, al no contar con herramientas de calefacción intradomiciliaria.

Cabe señalar que, según información del Ministerio de Energía, a enero de 2023, son cerca de 9.500 hogares los que se calefaccionan con pellet a nivel regional, producto que, sin embargo, en 2022 sufrió un quiebre de stock que afectó enormemente a la comunidad, la que tuvo que soportar precarias condiciones de espera para poder acceder a un saco de este combustible.

A esto se suma el alza en el valor del pellet: en enero de 2022, un saco de 15 kg. se podía encontrar a $ 3.900; pero en la misma fecha, pero de este año 2023, el valor comienza en los $ 6.500, precio observado en distintos locales de la ciudad de Coyhaique durante el último verano.

“En función de lo anterior y con el fin de evitar los problemas que se produjeron el año pasado y considerando el costo actual del producto, es que solicitamos al Ejecutivo tome las medidas para evitar que se produzcan episodios de quiebre de stock de pellet, que no solo afectaron a Aysén, sino que también a la zona centro sur del país”, indicó el legislador.

Sandoval agregó que, si bien es cierto, estamos recién en el primer trimestre del año, se necesitan anticipar eventuales escenarios para no repetir escenas como las visitas durante 2022 a nivel regional.