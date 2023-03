Esta vez la toma de exámenes permitió atender a 14 mujeres del sector alto de la capital regional.

Coyhaique.- Hasta la sede de la Junta de Vecinos “Los Álamos” de la población Pablo Neruda, se trasladó el equipo de Atención Primaria y Salud Rural para realizar un nuevo operativo de toma de PAP, beneficiando con ello a 14 mujeres que pudieron acceder a este examen.

Para esta acción, que busca acercar la salud a las comunidades, se utiliza el box ginecológico con el que cuenta el Mamógrafo Móvil.

“Me parece regio, porque una que trabaja no puede estar pidiendo permiso para hacer este tipo de cosas, además acá no hay que esperar ni hacer filas. La atención fue muy amorosa, nos entregaron toda la información, así que solo queda agradecer por estos operativos y la oportunidad de hacernos este examen gratis”, indicó Patricia Mondaca, una de las mujeres atendidas en este operativo.

En general estos operativos se organizan con las Juntas de Vecinos quienes entregan un listado de pacientes que necesitan este examen, aunque también se atienden consultas espontáneas.

“Yo no sabía de este operativo, vine a acompañar a una amiga y aproveché la oportunidad”, señaló, Ana Vásquez, quien destacó que estas iniciativas “son muy buenas y nos sacan de apuro a quienes no podemos hacerlo durante la semana”.

La toma de exámenes en JJ.VV es una exitosa estrategia que está desarrollando el Servicio de Salud a través de Atención Primaria y esta vez tuvo la particularidad de realizarse horas antes de una nueva conmemoración del Día de Prevención del Cáncer Cervicouterino.

“Venir a las J.J.V.V. es importante porque la gente se inscribe, participa y cuida su salud. Más aún un día sábado ya que la gente está en sus casas y tiene más tiempo para acceder a estos exámenes”, destacó Miriam Navarro Cárdenas, presidenta de la Junta de Vecinos Los Álamos.

Recordemos que el PAP es la forma más efectiva para la detección temprana del cáncer cervicouterino, por lo que el acceso oportuno a este examen permite salvar vidas.

“Nuestro foco está en las personas y en la prevención. Esto nos permite detectar el cáncer cervicouterino en etapa precoz para iniciar un tratamiento efectivo y no llegar a situaciones graves como la muerte. Esta estrategia está en concordancia con nuestro mandato de Gobierno de acercar la salud a los territorio y comunidades”, señaló Lorena Guerrero Avendaño, Directora (s) de Atención Primaria y Salud Rural.

Este tipo de operativos se continuará desarrollando, tanto para toma de PAP como de Antígeno Prostático, y se evalúa sumar otras prestaciones requeridas por la comunidad regional.