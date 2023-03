El Doctor Alfredo Álvarez Álvarez, Pediatra del Hospital de Puerto Aysén, ha realizado controles a niños y niñas desde Melinka a Villa O’Higgins.

Aysén.- Uno de los principales objetivos en materia de Salud en la región de Aysén es mejorar el acceso y la oportunidad de las atenciones médicas. Una tarea muchas veces compleja debido a las distancias y las dificultades de las personas para trasladarse hasta Coyhaique o Puerto Aysén, donde se ubican los centros de mayor complejidad de la Red Asistencial.

Si bien los esfuerzos del MOP por mejorar las condiciones de conectividad están dando frutos, aún es complejo para padres y madres acceder a controles con especialistas.

“Nuestros hijos tienen condiciones de salud complejas y sumarle el tema de conectividad, se nos dificulta mucho más. Mi hija tiene síndrome de West, que es un diagnóstico bastante complejo”, explicó Estela Barrera Muñoz desde Chile Chico.

La hija de Estela, Javiera, es una de los cientos de niños y niñas que el Doctor Alfredo Álvarez Álvarez, Pediatra del Hospital de Puerto Aysén, ha atendido en las rondas que ha realizado durante un año por las distintas comunas de la región de Aysén.

“Esto para mi ha sido maravilloso, tener un especialista acá en Chile Chico. Que el especialista se traslade hacia donde viven los pacientes creo que es algo que pocas veces se puede ver, estamos felices porque nos ha facilitado bastante la vida, nos ahorramos un viaje a Coyhaique, no tengo que faltar a mi trabajo, es bueno desde todo punto de vista”, agregó Estela Barrera, mamá de Javiera.

La idea de planificar esta Ronda de Pediatría surgió tras constatar que muchos niños, niñas y adolescentes con patologías de base no estaban con sus controles al día producto de la pandemia.

“Había muchos pacientes que por la distancia o por condiciones socioeconómicas no podían viajar a Coyhaique para sus controles, entonces decidimos planificar rondas estructuradas, cada seis meses, para que los pacientes sepan que vamos a regresar y así retomar los controles de patologías que requieren seguimiento, pero no un traslado para su resolución”, señaló el Doctor Alfredo Álvarez.

La Ronda Pediátrica ha permitido atender a pacientes en Melinka, La Junta, Cisnes, Ibáñez, Puerto Tranquilo, Chile Chico, Cochrane, Tortel y por primera vez, Villa O’higgins.

“Ha sido muy bueno para las localidades, además nos ha permitido levantar las necesidades y hacer un catastro de las patologías que están afectando a las niñas, niños y adolescentes de la región, el apoyo de los equipos locales ha sido fundamental”, agregó el Doctor Álvarez.

El objetivo de este 2023 es poder fortalecer estas Rondas Pediátricas con más profesionales para entregar atenciones integrales de las y los pacientes crónicos.

“Tenemos el mandato de Gobierno del Presidente Gabriel Boric de llegar y acercar la salud a todos los territorios. Por eso estos operativos encabezados por el Dr. Álvarez van en esa línea. Es un trabajo que tenemos que reforzar, con más especialistas y más prestaciones para mejorar el acceso y la oportunidad de atención en toda la región de Aysén, sin importar donde las personas vivan”, concluyó Hernán Barrientos Hernández, Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén.

La llegada de 44 nuevos especialistas a la región, anunciada por el Presidente Gabriel Boric y que se comenzaría a concretar los primeros días de abril, podría permitir que tal como las Rondas Pediátricas, otras especialidades atiendan las necesidades en salud de la comunidad regional.