Esta es la segunda instancia de este tipo que la Dirección Regional de Aeropuertos del MOP realiza con las vecinas y vecinos de la localidad de Balmaceda, para escuchar y recoger sus necesidades, así como también exponer nuevos proyectos que el gobierno del presidente Gabriel Boric está impulsando a través del MOP.

Balmaceda.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa junto a la Directora Regional de Aeropuertos MOP Anita Álvarez Lemus y equipos, realizaron una reunión de participación ciudadana con la comunidad de Balmaceda para exponer el Diseño para la normalización del área de movimiento en el Aeródromo de esta localidad.

Este Aeródromo emplazado en la localidad de Balmaceda y ubicado a 55,7 km de la ciudad de Coyhaique es el único de la región de Aysén que permite vuelos de aviación comercial nacional, y que presenta un incremento en sus operaciones aéreas en los últimos años, cobrando relevancia como la puerta de entrada a la región de Aysén y el punto de acceso y de conexión aérea con otros sectores del país y el mundo. Por eso, la reunión sostenida con las vecinas y vecinos de Balmaceda es tan importante, debido a que la ejecución de este Diseño considera la elaboración del proyecto de ingeniería de detalle de todas las obras necesarias para poder realizar la normalización del área de movimiento de este Aeródromo, lo que permitirá realizar la certificación del Aeródromo, elevando así el estándar de calidad.

Esta temática es de gran importancia para el SEREMI del MOP, quien indicó que “este proyecto permitirá eliminar brechas normativas y mejorar las condiciones de conectividad de la región con el resto del país y el mundo, facilitar las operaciones de carga aérea y la experiencia de viaje del pasajero, así como también en la etapa de construcción del proyecto, se estima entregar empleo a 80 personas promedio mensual, considerando un peak máximo mensual de 170 trabajadores, lo que permitirá dinamizar la economía y que muchas familias puedan contar con un ingreso mensual, lo que es un significativo aporte mensual que como gobierno estaremos entregando para que las familias puedan contar con una mejor calidad de vida”

En esta segunda reunión de participación ciudadana relacionada a este proyecto, estuvieron presentes representantes del sector turístico, de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en la región de Aysén y la comunidad de Balmaceda.

“Nos llevamos inquietudes de la comunidad y levantamos información para que la futura obra sea lo más útil y lo más amigable posible para las y los vecinos, este es el sello que como ministerio queremos dar a esta obra. Estamos muy contentos con el proyecto y con la visión tan completa que tiene y que relaciona la vida cotidiana y como esto se va aparejando con el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria. Además, de tocar temáticas relacionadas con este Diseño también nos llevamos consultas acerca de otras materias, así que estamos conformes, porque esta interacción con la comunidad es una oportunidad para continuar contribuyendo a la calidad de vida de nuestros habitantes”, aseguró Patricio Sanhueza.

Con relación al Diseño, en la ocasión, la Directora Regional de Aeropuertos del MOP, resaltó algunos aspectos relevantes “este proyecto busca mejorar el estándar de normalización del Aeródromo para la entrega de una infraestructura óptima y de calidad. La Normalización del área de movimiento, generará una nueva configuración de la pista y sus rodajes, por lo que este Diseño pretende estudiar y evaluar cómo afectará esta nueva distribución del área de movimiento al funcionamiento actual y así como también al futuro Aeródromo, analizando su vinculación con el crecimiento futuro de la plataforma comercial, del Terminal de Pasajeros, área de carga, aviación general, servicios de apoyo y con el ordenamiento general de las instalaciones, con la finalidad de ordenarlas de manera eficiente y armónica entre sí, sirviendo como una herramienta de planificación que propenda a generar un mejor funcionamiento del Aeródromo en su conjunto”.

Al finalizar la jornada, la Encargada de la Biblioteca Vecinal Municipal 52-A en Balmaceda Ada Díaz Benavides, indicó que fue una buena jornada para aclarar dudas, y agregó “me parecen buenas instancias, porque nosotros despejamos muchas dudas que no sabemos y nuestra gente también nos hace llegar sus dudas o requerimientos para hacer las consultas cuando no pueden venir, así que a mí me parece excelente este trabajo que están haciendo en el tema del Aeródromo. Sabemos que es un proyecto de gran envergadura. Nosotros siempre queremos que haya más conexión con el Aeródromo en sí, porque sabemos que por el Aeródromo pasa mucha gente y no siempre se detienen a pasar a Balmaceda. Este proyecto nos sirve para que haya más interacción, porque ese día me dio gusto ver que había gente del MOP, había gente de Aeronáutica, entonces ellos ven cuáles son los requerimientos de la gente también, así que yo lo veo súper positivo porque si no hubieran esas instancias nosotros tampoco podríamos dar a conocer lo que necesita nuestra gente y que lo conozcan los ministerios, por eso esta instancia de participación ciudadana que ustedes están haciendo en Balmaceda es positiva”.