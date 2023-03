Durante una visita a la comuna de Las Guaitecas en el litoral Aysenino, la Autoridad Sanitaria – junto a profesionales de salud- realizó visitas inspectivas a la zona donde se procesan los residuos domiciliarios, al sistema de Agua Potable Rural, donde sostuvo además, encuentros con la comunidad del sector.

Melinka.- Inserto dentro del plan de trabajo en terreno que desarrolla la Secretaría Regional Ministerial de Salud en Aysén, nuestra Autoridad Sanitaria, preocupada de resguardar la salud de las comunidades llevó a cabo una nutrida agenda de actividades en la comuna de Las Guaitecas, donde se contó además con la participación de profesionales del área de la salud, quienes realizaron visitas inspectivas a la zona en la que se realiza el tratamiento de residuos domiciliarios, al igual que la planta de agua potable rural de esta localidad, entre otras acciones relacionadas con la promoción de programas de Salud Pública.

Programa de actividades que no solo involucró a profesionales de la Seremi de Salud, sino que también de Atención Primaria de Salud, donde lo más relevante será la coordinación intersectorial para dar respuesta a las demandas de los habitantes de Melinka. Tal como lo manifestó la Autoridad Sanitaria Carmen Monsalve Gómez. “En Melinka fuimos acompañados por la Directora de Atención Primaria y un equipo de profesionales de la autoridad sanitaria, con el objetivo de poder dar cumplimiento a uno de los mandatos más importantes de nuestro Presidente Gabriel Boric, que tiene que ver con el trabajo cercano en el territorio y con las comunidades. Aquí, tuvimos la oportunidad de trabajar muy en conjunto con el alcalde, su concejo y sus funcionarios para poder revisar las situaciones sanitarias y ambientales que están afectando hoy día a la comunidad, donde es imperioso poder trabajar de manera colaborativa para poder avanzar concretamente en las soluciones o medidas a mediano y largo plazo”, puntualizó la seremi.

Fue así como en esta jornada, la Autoridad Sanitaria, junto a profesionales de la Seremi de Salud conocieron el estado sanitario del vertedero de Melinka, donde junto a funcionarios y concejales municipales, se advirtió la necesidad de mejorar el tratamiento de residuos de este lugar, para lo cual se contará con la guía y normativas sanitarias que resguardan la salud de las personas. Asimismo, se inspeccionó la planta de Agua Potable Rural del sector de Repollal.

En la oportunidad, el Alcalde de Guaitecas, Marcos Silva Miranda, junto con valorar esta visita, se refirió a las demandas planteadas por la comunidad en una reunión con las autoridades de salud. “Para nosotros siempre va a ser importante la visita de autoridades en comunas como Guaitecas. Siempre es valorable tener un director o seremi que recorra estos lugares especialmente en temas de salud. Somos una isla, no tenemos ninguna otra alternativa como para decir, voy a tomar una ambulancia y me voy a otro centro, acá eso no existe acá hay una posta rural, para los traslados hay que llamar a las autoridades para poder agilizarlos, es por eso que estos temas que han sido planteados en reuniones con la comunidad se vayan solucionando paulatinamente”.

Dentro de esta visita a la comuna de Las Guaitecas, la Seremi de Salud también sostuvo un encuentro con la comunidad y dirigentes sociales del sector, donde junto a las demandas ciudadanas, se reforzó la importancia de los procesos de vacunación frente a enfermedades como el COVID-19 e Influenza, además de una reunión de coordinación con los equipos de la Posta de Salud Rural en la que participó la Directora de Atención Primaria del Servicio de Salud Aysén, Lorena Guerrero, colocándose énfasis en la necesidad de promover la vacunación, el trabajo con la comunidad, los enfermos crónicos y el mejoramiento en la detección oportuna de tuberculosis.

Cabe señalar que el traslado de los equipos de salud a Melinka, se gestó gracias a un convenio de colaboración con la empresa Naviera Austral que se sumó además a potenciar campañas de promoción en temas de Salud Pública como la prevención de Marea Roja y Hantavirus, entre otros.