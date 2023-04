El SEREMI del Medio Ambiente, Julián Cárdenas, junto al SEREMI de Energía, Carlos Díaz, la SEREMI de Salud Carmen Monsalve, Jefe de la oficina Regional de la Superintendencia del Medio Ambiente, Oscar Leal y representantes de la Municipalidad de Coyhaique llegaron hasta el jardín infantil VTF, Aiken Yemel, donde junto a la comunidad educativa dieron inicio al periodo de Gestión de Episodios Críticos para la zona saturada de Coyhaique.

Coyhaique.- Las autoridades fueron recibidas por pequeños y pequeñas que cargaban pancartas con consignas como “La leña mojada me va a enfermar, contamina el aire, me voy a intoxicar” y vitoreando ¡Aire limpio, Aire limpio! Las y los párvulos realizaron además una presentación teatral llamando a la comunidad a mejorar la calidad del aire para futuras generaciones.

El SEREMI del Medio Ambiente hizo entrega oficial a la comunidad educativa, del material de apoyo docente en calidad del aire, que forma parte del programa FNDR “Difusión y Educación Ambiental en Calidad del Aire” financiado por el Gobierno Regional y su Consejo, relevando la Certificación Ambiental de Excelencia obtenida por el centro educativo y marcando el tono del inicio del periodo GEC como el inicio de un trabajo de corresponsabilidad, compromiso ciudadano y de promoción de valores ambientales. “Muy linda la actividad de hoy, llena de energía y de mensajes potentes de que necesitamos hacer transformaciones desde niñas, niños, nuestra juventud, nuestros adultos y población en general para enfrentar el desafío que presenta la calidad del aire en nuestra región y particularmente en Coyhaique”, relevó el SEREMI agregando que la GEC es una herramienta fundamental que nos permite adoptar medidas restrictivas o prohibitivas, permanentes y por episodio para atacar la concentración de contaminantes.

El periodo de Gestión de Episodios Críticos GEC, forma parte del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de la zona saturada de Coyhaique y rige desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de proteger la salud de la población, realizando acciones preventivas y restrictivas que permitan disminuir la exposición de la comunidad a los altos índices de contaminación del aire por material particulado asociado al aumento en el uso de leña húmeda en los meses de otoño – invierno.

Durante la GEC las medidas restrictivas permanentes y fiscalizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente SMA, consideran la prohibición del uso de calefactores a leña en establecimientos comerciales y en dependencias de organismos de la administración del Estado y municipales. Y la comercialización de leña sobre un 25% de humedad, al respecto el Jefe de la Oficina regional SMA, Oscar Leal, realizó un llamado a la comunidad “a los vecinos, y vecinas, que realicen un gesto de compra responsable, que en la medida de sus posibilidades compren leña con tiempo y exijan a su proveedor de leña contar con un xilohigrómetro para verificar que cuente con menos del 25% de humedad”.

Así también como medida permanente se prohíbe el uso del fuego para la quema de rastrojos, y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta en terrenos agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal dentro de la zona suscrita al plan. Finalmente se prohíbe la quema de neumáticos, hojas secas, ramas y/o todo tipo de residuos al aire libre, en la vía pública o recintos privados.

También se establecen medidas prohibitivas para cada episodio crítico, definidos como ALERTA, PRE-EMERGENCIA y EMERGENCIA, cuya declaratoria emana desde la Delegación Presidencial Regional y que son anunciados diariamente en airechile.mma.gob.cl, airecoyaique.mma.gob.cl, redes sociales de la Seremi del Medio Ambiente y medios de comunicación locales.

Las restricciones para los episodios de ALERTA, consisten en la prohibición de más de un artefacto a leña por vivienda durante las 24 horas del día, mientras que para los episodios de PRE-EMERGENCIA y EMERGENCIA además se fiscalizarán humos visibles y funcionamiento de calderas con emisiones mayores a 50 mg/m3N. Dichas restricciones son fiscalizadas a través de la SEREMI de Salud, que durante 2022 reportó 68 incumplimientos que se tradujeron en sumarios sanitario. La SEREMI de Salud, Carmen Monsalve, respaldó el compromiso conjunto con la SEREMI del Medio ambiente para llevar adelante el periodo GEC 2022 y, como aprendizaje de la pandemia, la autoridad llamó a reforzar el uso de mascarilla “si bien no es una medida que se fiscalice dentro de la GEC, siempre es recomendable que las personas con problemas respiratorios crónicos que se enfrenten a episodios de emergencia en nuestra ciudad, puedan portar mascarilla, idealmente una Kn95 que es la que permite filtrar las partículas más pequeñas”.

Por su parte el SEREMI de Energía, Carlos Díaz precisó que “contamos con una nueva ley de biocombustibles sólidos para la cual estamos desarrollando un reglamento, ya hicimos taller en Coyhaique, vamos a Puerto Aysén y Cerro Castillo también, para construir un reglamento, principalmente en leña, pellet y briquetas que nos va a permitir contar con reglas para cada región, con plazos (…) en cuanto a contaminación, que es lo que llama a la motivación de esta ley, también nos va a permitir regular la humedad de la leña a un 25% como máximo”, agregando que los esfuerzos y gestiones de este periodo han estado enfocadas en asegurar el abastecimiento de Pellet para evitar el retorno a la leña.

Respecto a las clases de Educación Física, las autoridades recordaron a la comunidad que estas no están prohibidas en los establecimientos educacionales, no obstante, se recomienda revisar la Guía de actividades de educación Física para periodos de preemergencia y emergencia ambiental en Coyhaique, que se encuentra disponible en la página web airecoyhaique.mma.gob.cl

Finalmente, el SEREMI del Medio Ambiente recalcó que seguirá entregado material educativo, tanto a establecimientos educativos, como a la comunidad en general, aportando por reforzar el proceso de educación ambiental como herramienta para seguir avanzando en descontaminación, del mismo modo invito a la comunidad a mantenerse atenta a las redes sociales de la SEREMI donde se publicará el pronóstico diario de calidad del aire que para este este sábado 1 de abril es: BUENO.