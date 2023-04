Diputado Calisto impulsa campaña ciudadana pidiendo el fin del impuesto específico en las zonas extremas

El legislador, quien levantó la petición Fin al impuesto específico a los combustibles en las zonas extremas en la reconocida página change.org, hizo una invitación para apoyar la iniciativa.

Ante el nuevo anuncio del Gobierno del aumento del Impuesto Específico a los Combustibles, el diputado Miguel Ángel Calisto impulsó una campaña en una reconocida web de peticiones ciudadanas solicitando que se termine este gravamen en las Zonas Extremas, por lo que hizo una invitación a la gente de la región a suscribir esta causa, y así “poder unirnos para ejercer una mayor presión”.

Según el diputado, “el Gobierno ha anunciado la mala noticia del aumento del Impuesto Específico a los combustibles. En Aysén, este gravamen, sumado al IVA, representan más del 50% del valor del litro de combustibles y en algunas zonas, el precio de la bencina puede superar los $1600 o $1700 pesos, porque el combustible no llega de manera formal”.

“Acá tenemos que levantar la voz todos juntos, por eso estamos levantando una campaña que nos ayude a la pelea que estamos dando a nivel nacional los parlamentarios, para eliminar el Impuesto Específico en las Zonas Extremas”, aseguró.

Para poder firmar la petición, se debe acceder a la web www.change.org y en el buscador poner Fin al impuesto específico a los combustibles en las zonas extremas. También puede acceder directo mediante el siguiente link https://chng.it/bwxNqmR7.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto indicó que “en lo particular, yo he presentado tres proyectos de ley para eliminar o disminuir este gravamen, pero requiere la iniciativa por parte del Gobierno, y hasta ahora no lo tenemos. Por eso los quiero invitar a suscribir esta campaña en este link, para que apoyen con su firma la petición para eliminar el Impuesto Específico a los combustibles en las zonas extremas como Aysén. Si el Gobierno aumenta este gravamen, nos afectará mucho como región”.