La iniciativa, actualmente en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, establece que el 35% de la recaudación esperada (unos US$ 450 millones) serán distribuidos en municipios y gobiernos regionales, a través de tres fondos.

Coyhaique.- Entre martes y miércoles las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda convocaron a los Gobernadores y Alcaldes del país para informarles de la distribución de los fondos de beneficio comunal y regional incluidos en el proyecto de Royalty Minero, que actualmente se discute en la Comisión de Hacienda del Senado.

La iniciativa, que cambia la tributación de la gran minería del cobre, establece que un 35% de la recaudación esperada (equivalente a US$ 450 millones) se invertirán en aumentar las capacidades financieras y de gestión de los gobiernos regionales y municipios de todo Chile, a través de tres mecanismos:

• Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

• Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, más de 302 municipios recibirán recursos por esta vía.

• Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros. En total son 31 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

“Con esto, nuestro Gobierno, está dando un paso muy importante en términos de generar mayores fuentes de ingresos propios para los gobiernos regionales y municipios del país, y es un avance relevante en materia de descentralización”, señaló Tatiana Plá, Seremi de Gobierno región de Aysén.

Mientras que, en Santiago, el Gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien estuvo acompañado de los gobernadores de Arica y Parinacota, Jorge Díaz; de Tarapacá, Jose Miguel Carvajal; de Coquimbo, Krist Naranjo; de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; de O´Higgins, Pablo Silva; de Maule, Cristina Bravo; de Ñuble, Oscar Crisóstomo; de Biobío, Rodrigo Díaz; de La Araucanía, Luciano Rivas; de Los Ríos, Luis Cuvertino; de Los Lagos, Patricio Vallespín; de Aysén, Andrea Macías; y de Magallanes, Jorge Flies, indicó: “Se hace relevante que las regiones puedan acceder a nuevos recursos. Los desafíos que tenemos en los distintos territorios son demasiado grandes y la distribución que hemos tenido hasta ahora no ha sido la mejor. Hay comunas y regiones que reciben muchos menos recursos, dada su lejanía o su baja población y eso se tiene que equilibrar. Me parece muy relevante que en la discusión del Royalty se piense en todas las regiones y hemos encontrado en el Ministerio de Hacienda una buena disposición hacia la descentralización”.

En tanto, el pasado miércoles 05 de abril, el ministro Marcel, acompañado por la subsecretaria Berner y el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, se reunieron con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), representados por su presidenta, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, y los ediles de Huechuraba, Carlos Cuadrado; de Quinta Normal, Karina Delfino; de San Miguel, Erika Martínez; de Puente Alto, Germán Codina; de Peñaflor, Nibaldo Meza; y de María Pinto, Jessica Mualim.

“Estos nuevos ingresos lo que hacen es ir corrigiendo, de alguna manera, la inequidad territorial que hoy existe. No va a resolver el problema en su totalidad, pero sí va a ser una inyección importante de recursos frescos. Esa es la otra buena noticia, que no es una redistribución de recursos entre los propios municipios, sino que el Estado se pone con nuevos recursos para el Fondo Común Municipal. Y lo otro que son de libre disposición y, por lo tanto, cada municipio podrá definir en qué lo gasta, en las necesidades que tiene”, señaló Leitao.

Finalmente, Hans Zimmermann, Seremi de Minería región de Aysén, valoró esta iniciativa: “Si bien lo que se busca con el proyecto de Royalty es aumentar la carga tributaria, de aquellas compañías mineras que se dedican a la explotación de cobre, desde la SEREMI de Minería de Aysén, nosotros valoramos el esfuerzo que ha hecho nuestro Gobierno por avanzar y destrabar este proyecto de ley que, indudablemente beneficiará no tan solo a las comunas y regiones mineras sino también a todo nuestro país”.