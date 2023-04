Durante las acciones desarrolladas en este período, no se registraron atenciones médicas por intoxicación en el consumo de alimentos en mal estado. Sin embargo, se decomisaron 930 kilos de mariscos, principalmente porque no contaban con documentación que acreditara su procedencia, presentando un riego para la salud de las personas.

Aysén.- Sin personas intoxicadas por consumo de productos en mal estado o con presencia de Marea Roja, fue el resultado del amplio plan de acción desarrollado con motivo de las festividades de Semana Santa, por parte de los organismos que componen el Comité Regional de Marea Roja, donde se desarrollaron más de 300 fiscalizaciones terrestres y marítimas para evitar el traslado o comercialización de productos marinos extraídos desde el litoral, sin resolución sanitaria del Laboratorio de Salud Pública de Puerto Aysén.

La información la dio a conocer la Seremi de Salud Aysén, Carmen Monsalve Gómez, quien actúa como secretaria ejecutiva de este comité regional. “Desde el sector salud, tenemos un balance positivo ya que en estas semanas no se han reportado casos de personas intoxicadas por consumir mariscos o productos marinos en mal estado, y mucho menos por Marea Roja, lo que significa que nuestras comunidades han ido informándose, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria y de todos los servicios e instituciones que conforman el Comité Regional de Marea Roja por consumir productos en locales establecidos y que cuenten con la autorización sanitaria del laboratorio de Salud Pública, donde se decomisaron 930 kilos de mariscos, además de 240 kilos de salmón, productos que fueron sacados de circulación por no acreditar procedencia y no respetar la cadena de frío para su traslado, lo que se suma a 301 unidades de picorocos extraídos en el litoral de nuestra región, por ser un recurso del mar no autorizado para su extracción local. Estos buenos resultados son fruto del trabajo articulado de todas las instituciones que forman parte del Comité Regional de Marea Roja”.

En este contexto, el Director Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), Jorge Padilla Trujillo, indicó que en este período solo se detectó a una embarcación realizando extracción ilegal de mariscos. “Nosotros hacemos un balance positivo de las acciones de este período ya que solo tuvimos un solo decomiso que fue devuelto al mar en el lugar donde estaba siendo extraído, según los acuerdos que tenemos con las autoridades que tienen competencia sectorial. Se trato de un total de 250 kilos de almeja que estaban siendo extraídas por una embarcación de la región de Los Lagos sin contar con los permisos correspondientes, se le curso una infracción y los antecedentes se entregaron a un tribunal de Puerto Aysén. En general vimos mucho menor incumplimiento que el año pasado”.

Finalmente, cabe señalar que a nivel regional se realizaron controles carreteros, fiscalizaciones en puertos y zonas del litoral, además del comercio establecido, donde a través del plan de acción del Comité Regional de Marea Roja solo se cursaron 03 sumarios sanitarios, acciones que continuarán ejecutándose durante este año a través de un trabajo intersectorial de la Seremi de Salud, SERNAPESCA, Armada de Chile, Carabineros, Aduana y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros.