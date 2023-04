Desde el MOP y el Servicio de Salud Aysén desmintieron que exista un retraso de más de 500 días en la ejecución de las obras.

Sin ninguna detención y avanzando para concluir este anhelado proyecto que permitirá mejorar las condiciones de la atención de Salud para la comunidad de Chile Chico, continúan las obras del nuevo hospital que actualmente alcanzan el 40% de ejecución.

Esta aclaración surge luego de la difusión de apreciaciones erróneas por parte de una autoridad quien visitó la obra, sin contrastar la información con el Servicio de Salud Aysén (SSA) o con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Unidad Técnica autorizada para entregar la información correcta y certera acerca de los avances en los trabajos.

“Siempre es importante que todas las consultas y solicitudes de información se realicen a través de los canales oficiales destinados para ello, con el objetivo de no generar confusión en la ciudadanía y no desinformar a las y los vecinos respecto al proceso de construcción de esta importante obra, que sin duda significará un relevante avance para la comunidad de Chile Chico”, indicó Paola Azocar Betancur, Directora Regional de Arquitectura del MOP.

Desde la Dirección del Servicio de Salud Aysén lamentaron la confusión generada, agregando que “siempre nuestras puertas han estado abiertas para responder a los requerimientos de todas las autoridades regionales. Para avanzar en materia de Salud necesitamos de la participación y el compromiso de todos y claramente este tipo de situaciones genera una preocupación innecesaria para la comunidad”, señaló el Director (s) del SSA, Mauricio Cortés Molina.

El proyecto de normalización del Hospital Dr. Leopoldo Ortega Rodríguez de Chile Chico considera la construcción de 5.000 metros cuadrados y el sitio donde se encontraron los vestigios arqueológicos representa solo un 4% de la superficie total.

“Es importante que la comunidad este tranquila porque como Ministerio de Obras Públicas estamos comprometidos y trabajando en esta obra, y seguiremos en esta labor hasta finalizar los trabajos que a la fecha presentan un 40% de avance y se acaba de recibir como finalizada la etapa dos de la ejecución total de esta obra, cumpliendo a cabalidad lo dispuesto en el contrato”, indicó la Directora Regional de Arquitectura del MOP, Paola Azocar.

Los hallazgos arqueológicos, notificados el 13 de noviembre de 2021, fueron realizados en lugares correspondientes al edificio industrial y a un sector de acceso de urgencias del futuro establecimiento.

“Estos hallazgos no implicaron en ningún momento la paralización de la ejecución, lo que realizó la empresa fue reenfocar el frente de trabajo, desarrollando sus labores en el 96% del terreno no afectado por los mismos. Hoy el nuevo Hospital de Chile Chico continúa avanzando y, según contrato, se proyecta la finalización de las obras para fines de 2023”, agregó el Director (s) del Servicio de Salud Aysén, Mauricio Cortés Molina.

Tras la visita del Consejo de Monumentos Nacionales se dejaron establecidas dos áreas para el rescate arqueológico el que se realizó diciembre de 2022 y hoy la empresa está a la espera del informe preliminar que debe realizar el arqueólogo contratado por el Consorcio.

Este documento, denominado Informe Ejecutivo Arqueológico, tiene un plazo máximo de 6 meses para ser presentado, es decir la fecha límite se cumple en mayo de 2023, por lo que hasta el momento tampoco hay retrasos en lo establecido por el Consejo de Monumentos Nacionales.