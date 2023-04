El Juzgado de Garantía de Puerto Cisnes dictó veredicto absolutorio en favor de 5 personas imputadas en un delito de cuasidelito de homicidio. Ilícito perpetrado el 1 de mayo de 2017, en las proximidades de Puerto Puyuhuapi en la Carretera Austral.

Puerto Cisnes.- En juicio oral simplificado, el magistrado Fernando Acuña sostuvo que “la prueba incorporada en este juicio permite determinar que la aciaga muerte de las víctimas, Patricio Hernán Vistoso Muñoz y Loreto Edita Ibáñez Cisternas ocurre a consecuencias de la caída de una roca sobre el vehículo en el que transitaban”.

“Apreciada la prueba rendida de conformidad a las disposiciones legales vigentes, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos legales científicamente afianzados, no se ha producido acreditación de las conductas omisivas reprochadas, y respecto de las efectuadas, no existe acreditación del vínculo causal del despliegue conductual y el triste resultado dañoso producido en estos hechos. De tal manera que, concluida la recepción de las pruebas, oídos latamente los intervinientes y ofrecida la palabra a los requeridos, clausurado que fue el debate, se ha concluido que no se adquirió más allá de toda duda razonable la convicción de que los requeridos realmente hubieren cometido el hecho punible reprochado en el requerimiento, de forma tal que les corresponda participación penada por la ley”, consigna el acta de deliberación.

Por estas consideraciones el tribunal absolvió a Carlos Alfonso Salgado Quiroz, Isaías Del Carmen Bórquez Pérez, José Agustín Velásquez Zamora, Héctor Daniel Bascur Sanhueza y Juan Ignacio Santander Leiva.

La audiencia de comunicación de la sentencia quedó fijada para las 18:00 horas del próximo lunes 24 de abril.