Esto afectaría, por ejemplo, a vecinos que viven en Chile Chico y para las próximas elecciones presentan lugar de votación en Puerto Guadal, reclamó la Concejala.

Chile Chico.- Una situación llamativa y preocupante es la que ha evidenciado la Concejala de la comuna de Chile Chico, Ángela Valdebenito, quien tiene residencia en la conocida ciudad del sol y ha sido su lugar de votación histórico, pero para las próximas elecciones su mesa de sufragio estaría ubicada en Puerto Guadal, algo que también estaría afectando a otros vecinos de Chile Chico.

“Me parece sumamente grave lo que está pasando con algunos vecinos de la comuna de Chile Chico, porque misteriosamente y mágicamente hoy hay un listado enorme de personas que han sido cambiadas en su lugar de votación. Yo personalmente llamé al SERVEL y me dicen que la gente pidió los cambios, eso es una mentira, aquí hay una manipulación de información, se está haciendo una mala práctica, de quienes, tal vez, pueden resultar ser responsables del tema y en mi caso, yo aparezco en Guadal y yo jamás he pedido un cambio de domicilio”, señaló la Concejala.

Ángela Valdebenito, agregó que, “me parece poco serio el proceso y SERVEL debe manifestarse, dar alguna instrucción y responder por esta tremenda falta de respeto a las personas. No todos pueden desplazarse a las localidades del interior, Guadal, Mallín, no solo por no tener los medios, sino que también, hay que considerar la realidad de cada persona, los temas de salud. Nosotros también estamos preparando los antecedentes, para poder hacer el reclamo correspondiente para la gente que no puede ir a votar a Guadal o Mallín y tampoco sería justo que se les aplicara una multa”.

La Concejala Ángela Valdebenito, cree que tras este inconveniente, podría existir una intencionalidad política. “Aquí yo claramente veo una intención, no sé si política, pero de alguna manera los datos son cambiados. El sistema, es cierto, pudiera tener algún tipo de problemas, pero también ellos tienen el deber de poder solucionar el tema a la gente y dejarnos de payasadas, respetar los lugares que la gente tiene para poder votar. Recordemos que la multa no es barata y esta elección es obligatoria y aquí estamos enfrentando algo sumamente importante como es el proceso constitucional y me parece que bajamente es una mala jugada”, puntualizó la autoridad.