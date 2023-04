El diputado Miguel Ángel Calisto y el Consejero Felipe Klein se trasladaron hasta el sector del Puente La Cruz, donde pudieron reunirse con doce familias que tienen serios problemas para acceder a sus viviendas producto de los trabajos que está realizando la empresa Conpax para mejorar la conectividad de la parte alta de Coyhaique.

Coyhaique.- Según el diputado Calisto, “hoy en día en el sector se está haciendo una gran infraestructura de conectividad. Sin embargo, este crecimiento ha dejado a doce familias desconectadas y aisladas. Su acceso tiene una pendiente que no les permite sacar a sus hijos, a sus adultos mayores, incluso estos días que ha habido buen clima a los vehículos les cuesta subir”.

“Estamos gestionando con las autoridades de la Municipalidad, como también con Bienes Nacionales, porque el terreno es de ese servicio, un mecanismo que permita garantizar una mejor conectividad. Hablamos con la empresa también y con el Ministerio de Obras Públicas para que se pueda encontrar una solución a este problema que afecta a doce familias que han vivido históricamente ahí, y tienen permiso por parte de Bienes Nacionales para usar este terreno, pero que lamentablemente hoy día por las obras de gran magnitud, han quedado aislados”, señaló.

Por su parte, Samanta Cárdenas, vecina del sector, aseguró que “este lugar ha sido bastante nombrado por problemas que hemos tenido a raíz de la construcción del camino, como el extenso corte de agua que nos afectó el año pasado. Actualmente tenemos un problema por el acceso a nuestras casas. Somos doce familias que están afectadas, la mayoría adultos mayores. También hay niños y lactantes”.

“Estamos totalmente aislados frente a una emergencia. Estamos pidiendo tener una salida, un acceso digno a nuestra casa, porque no es posible que con mi bebe tenga que salir caminando a la calle, por un camino malo por cerca de 200 metros, ayudando también a nuestra vecina que tiene 80 años y problemas al corazón”, indicó.

Finalmente, la vecina señaló que “llevamos más de un mes sin respuestas. En el MOP me dicen que no tienen recursos, que no tienen la facultad. Nosotros esperamos que alguien se tome esto en serio y pueda ayudarnos a buscar una solución. Con malas condiciones, este camino está horrible, ni siquiera una camioneta todo terreno puede subir. Yo no responsabilizo a la empresa, porque ese no es su trabajo. El responsable de nuestro acceso es el MOP y Bienes Nacionales”.