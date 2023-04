En la Biblioteca Regional de Aysén se realizó el conversatorio organizado por el Instituto de Seguridad Laboral, ISL, sobre el Seguro Escolar, beneficio del Estado que poseen todos los alumnos/as regulares de los establecimientos escolares reconocidos por el Ministerio de Educación.

El Seremi Rodrigo Díaz comentó sobre la iniciativa, “Para nosotros como Gobierno del Presidente Boric, como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la actividad que hoy está desarrollando el Instituto de Seguridad Laboral, ISL, la mutualidad del Estado, es una labor fundamental. Ellos están comunicando a todos los asistentes de distintos ámbitos de la educación, el Seguro Escolar, que es gratuito, con una cobertura para todos los estudiantes de establecimientos, que están reconocidos por el Estado. Esto es fundamental, aquí nos vinculamos directamente desde el mundo del trabajo con educación, a través del Instituto de Seguridad Laboral. Espero que toda la gente se informe, participe y pregunte, esperamos con el ISL, replicar esta actividad a distintos lugares, para que todos los padres y apoderados, estén informado, y active el seguro, cuando tengan un accidente en el establecimiento educacional, lo denuncien, de tal manera que el seguro pueda operar. Este seguro es gratuito, hay una ficha explicativa que es muy didáctica, los invito a informarse y a conocer, porque este es un gran seguro para nuestros niños y niñas”, detalló la autoridad laboral y previsional.

Por su parte, Mery Fontecha, directora regional(s) del ISL, explicó, “Hoy estamos convocados para hacer un conversatorio sobre todo lo que tiene que ver con el Seguro Escolar, cuál es el alcance, qué es lo que la ciudadanía sabe. Hemos invitado a participar a padres, apoderados, instituciones de educación, colegios, educación parvularia. Queremos saber qué es lo que saben, cómo actúa el Seguro Escolar y cuál es el rol que tenemos nosotros como Instituto de Seguridad Laboral para esta actividad y cómo se ejecuta en términos prácticos. Nosotros somos coadministradores junto con al Servicio Nacional de Salud, que es la institución Pública, entonces ese es parte del conversatorio, saber la opinión de las personas, de la sociedad civil en este aspecto”.

Sobre la convocatoria, la representante del ISL Aysén comentó, “Hemos tenido bastante recepción del público, se han atendido bastantes consultas que han ido surgiendo a raíz de la misma conversación y de las presentaciones que se le han ido entregando dentro del mismo diálogo”, afirmó Mery Fontecha.

Una de las participantes a la actividad fue Sandra Alvarado, asistente de la educación de la Escuela Víctor Domingo Silva, quien se refirió a los aspectos abordados y los planteamiento para mejorar el conocimiento sobre este beneficio, “Lo encontré súper importante, porque si bien nosotros manejamos bastante lo que es el tema de Seguro Escolar en el colegio, hay algunos puntitos que no teníamos conocimiento, por ejemplo, el reembolso de los lentes, en el caso de un accidente para un niño, eso no lo teníamos en conocimiento de que podía pedirse el reembolso o la devolución del lente, y si todos han concordado también el tema de la difusión dentro de los establecimientos, más que nada para los padres y para la comunidad entera, es importante, porque así hay mas conocimiento de lo todo lo que implica el Seguro Escolar. Nosotros manejábamos que teníamos un tiempo límite, que vencía el seguro y nos queda claro que no se vence el Seguro Escolar”.

El Seguro Escolar se desprende del Decreto Supremo N° 313 del año 1972 que incorporó en el artículo N° 3 de la Ley N° 16.744, los accidentes que ocurran con ocasión de los estudios, o mientras se realiza la práctica educacional o profesional. En este contexto y tal como comentó la directora regional(s), el ISL otorga las prestaciones económicas, mientras que el Sistema Nacional de Servicios de Salud, a través de la Red de Salud Pública, entrega las atenciones médicas gratuitas a los y las estudiantes que tengan la calidad de alumno/a regular en establecimientos dependientes del Estado o reconocidos por éste.

Para mayor información, se puede ingresar al sitio web www.isl.gob.cl/accidentes-escolares, donde están los trámites que se deben realizar, preguntas frecuentes y datos importantes sobre el Seguro Escolar.