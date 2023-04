La iniciativa podría generar anualmente unos 20 mil millones extras para esta institución.

Valparaíso.- El diputado Miguel Ángel Calisto resaltó la aprobación y despacho a ley del proyecto que permite entregar las acreencias bancarias anuales a los Bomberos, una iniciativa que podría generarles cerca de 20 mil millones de pesos anuales, los que podrán ser repartidos entre los 314 cuerpos de Bomberos que existen en Chile.

Las acreencias son recursos depositados en bancos o cooperativas que no fueron reclamados ni presentan movimientos en un lapso de dos años. Se generan a partir de distintas operaciones que se realizan en el año y nunca fueron cobradas, por lo que anualmente las entidades bancarias entregan una lista en enero con todos los fondos olvidados.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “estamos contento con la aprobación del proyecto de acreencias bancarias, que busca entregar financiamiento especial para los bomberos en todo nuestro país. Se trata de un presupuesto extra de cerca de 20 mil millones anuales a través de los fondos que se generan a partir de transacciones bancarias que no son cobradas, las que anualmente generan una suma altísima”.

Calisto agregó que “estas acreencias o fondos olvidados, como también se les llama. Van a ir hoy día directamente a los bomberos y no al fisco, como actualmente sucedía. Estamos muy contentos con esta modificación legal para poder entregar mayor financiamiento a esta institución que es tan importante para nuestra comunidad”.

Finalmente, el legislador afirmó que “los bomberos son fundamentales en nuestras comunidades, están permanentemente al servicio de la comunidad de forma voluntaria, sin recibir sueldo alguno. Todo tipo de ayuda, como este proyecto que les permitirá recibirá una gran suma de dinero anual, es muy importante. Esto es algo que beneficia no sólo a la institución, sino a toda la comunidad”.