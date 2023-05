Concluido el primer mes del periodo de Gestión de Episodios Críticos GEC en la zona saturada de Coyhaique, que se extiende desde el 1 de abril al 30 de septiembre cada año, el SEREMI del Medio Ambiente, Julián Cárdenas, realizó una revisión de los primeros episodios críticos constatados y llamó a la comunidad a respetar las restricciones y reforzar las medidas preventivas para la temporada otoño – invierno, para así procurar una mejor calidad del aire y evitar las altas concentraciones de material particulado.

“Durante este primer mes experimentamos un total de 5 episodios críticos, constatándose una Emergencia Ambiental durante la segunda semana de abril, donde además de las bajas temperaturas contamos con una baja ventilación en la ciudad; es relevante que la ciudadanía se mantenga informada sobre el estado de la calidad del aire y siga cada una de las recomendaciones para este periodo, ya que en mayo debieran bajar las temperaturas y necesitamos del compromiso responsable de todas y todos en buenas prácticas ambientales”, recalcó Julián Cárdenas.

Efectivamente entre los días 10 y 15 de abril se registraron temperaturas mínimas bordeando los -3°C, alta estabilidad atmosférica y poca ventilación, con velocidades de viento menor a 3m/s. Esto, sumado al uso indiscriminado de leña húmeda, dio como resultado, además, un episodio de alerta y 3 pre-emergencias.

Respecto a las restricciones durante el periodo GEC, la autoridad recordó a la comunidad que es labor de la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, fiscalizar la prohibición del uso de artefactos a leña en establecimientos públicos, municipales y comerciales durante los 6 meses considerados en la GEC, pero además es resorte de la entidad, fiscalizar la humedad de la leña en sus puntos de comercialización “según nos mandata el PDA, la leña debe contar con un máximo de un 25% de humedad para poder ser comercializada en la zona saturada de Coyhaique, como oficina fiscalizamos los puntos de venta verificando con el artefacto de medición xilohigrómetro, le recordamos a la comunidad que tiene el derecho a exigir a su vendedor contar con este artefacto y verificar la humedad de la leña”, explicó el jefe de la Oficina Regional de la SMA, Oscar Leal, invitando a las familias a realizar sus denuncias formales en la oficina regional a través del portal https://denuncia.sma.gob.cl/

Respecto de las medidas por episodios críticos, publicadas diariamente en las redes sociales de la SEREMI del Medio Ambiente, airechile.cl, airecoyhaique.mma.gob.cl y medios de comunicación local; es responsabilidad de la SEREMI de Salud fiscalizar las emisiones de calderas, humos visibles en viviendas y la utilización de más de un artefacto a leña según corresponda. Durante el periodo GEC 2022 la autoridad sanitaria fiscalizó un promedio de 31 mil domicilios, observándose cerca de 68 incumplimientos los que se tradujeron en sumarios sanitarios y que siguen fiscalizándose activamente desde el 1 de abril de este año.

Respecto del sistema de pronóstico, el SEREMI Julián Cárdenas, indicó que el modelo predictivo (que reúne una serie de variantes meteorológicas e históricas) si bien no es infalible, permite estimar el pronóstico de calidad del aire para el día siguiente y así, advertir a la población tanto de las prohibiciones, como de las precauciones que deben activarse ante cada episodio ambiental que es además una emergencia de salud pública. Dicho pronóstico es anunciado diariamente y modificado en caso de ser necesario para su correcta fiscalización. “El periodo GEC tiene como objetivo activar medidas inmediatas para bajar la concentración de contaminantes y proteger la salud de nuestras familias, y si bien las restricciones son necesarias, las acciones que cada una y uno podemos hacer son las que marcan la verdadera diferencia”, reforzó el SEREMI, llamando a la comunidad a planificar la compra de la leña, preferir calefacción sustentable, realizar mantención de artefactos, mantener caños limpios, no utilizar leña húmeda, no sobrecargar la cámara de combustión con leña, y mantener el tiraje abierto siempre.