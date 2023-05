Una actividad ciudadana participativa se realizó en la localidad de Cerro Castillo, la que tuvo como finalidad avanzar en la elaboración del reglamento de la nueva Ley de Biocombustibles Sólidos (Ley N 21.499). La actividad encabezada por el Delegado Presidencial Provincial de General Carrera, Cristóbal Barceló, y el Seremi de Energía de Aysén, Carlos Díaz, reunió a diferentes actores locales entre ellos productores, comercializadores, consumidores, municipios y servicios públicos, quienes aportaron con sus experiencias y visiones.

Al respecto, el Delegado Barceló destacó que “recibimos al Seremi de Energía en la localidad de Villa Cerro Castillo con su equipo para desarrollar este taller en base a la nueva Ley de Bicombustibles Sólidos, que tiene mucho que ver con la producción y con el tratamiento de la leña en nuestra región. En ese sentido, estamos muy agradecidos que se pueda realizar este proceso de descentralización, que tiene que ver con tomar decisiones en base a las características de cada uno de los territorios y por supuesto nosotros como provincia del General Carrera en la comuna de Río Ibáñez”.

Según explicó el Seremi Díaz, esta instancia de participación ciudadana que se realizó anteriormente en las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén, busca incorporar la visión de los territorios en la nueva normativa “esta actividad corresponde al proceso participativo de la construcción del reglamento de una ley que ya está promulgada, la Ley de Bicombustibles Sólidos, y este reglamento lo que va a hacer es regular la comercialización de la leña en términos de sus características, de su calidad, principalmente en el máximo de humedad que puede tener. Esta ley, así como el reglamento, están motivados por la descontaminación de las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén principalmente, que son las dos zonas saturadas que tenemos en la región” explicó la autoridad regional de Energía.

Además, Díaz agregó que “en estas actividades es donde se hace carne la descentralización y la regionalización, porque el reglamento tiene la posibilidad de tener especificaciones por región, cada región en el tema leñero es diferente y cada región con sus particularidades y diferentes condiciones, que es lo que estamos recogiendo en estos talleres”.

En la primera parte de la jornada se desarrolló un trabajo participativo que abordó cuatro temas transversales; acreditación del origen de la biomasa para centros de procesamiento, autoconsumo de BCS, pequeños centros de procesamiento de biomasa, y usos tradicionales y culturales de la leña en comunidades indígenas.

Además, se analizaron las condiciones de almacenamiento, mediciones, controles y registro de las operaciones que se deberán considerar para la certificación de calidad, especificaciones técnicas y el plan de modernización tanto para la leña como para el pellet.

Ricardo García quién se dedica a la venta de leña destacó que “me pareció bien este taller, el tema de cómo controlar la venta de leña verde y los planes de manejo, y ver como los leñeros podemos aportar en este tema. Fue una buena instancia para compartir lo que uno sabe, ya que yo me dedico a eso, soy trabajador independiente forestal se puede decir. Tuve varias temporadas en el trabajo de la leña y me interesaba informarme un poco de que se trata y ver que es lo que se viene a futuro”.

En tanto el productor de la zona Ernesto Sandoval destacó que “esta actividad me pareció muy importante ya que hay temáticas que fueron expuestas hoy que es importante aclarar y conocer. Ahora si bien van a pasar un par de años para su implementación acá, es bueno poder dar nuestra opinión y que se considere a los trabajadores del rubro”.

Aspectos de la Ley de Biocombustibles Sólidos

Beneficios para el consumidor

Compra de producto con mayor poder calorífico, lo que significa un ahorro inmediato.

Evita la contaminación local y problemas de salud, lo que significa un ahorro futuro y una mejora para la comunidad.

El formato único permite comparar precios, por lo que existirá mejor información para el consumidor.

La leña seca y dimensionada está lista para su uso inmediato

Beneficios para el productor