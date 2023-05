Los dirigentes gremiales y sindicales, coincidieron en el diagnóstico y el sentido de urgencia de la reactivación de la industria en la región.

La Cámara Chilena de la Construcción sede Coyhaique, se reunió con el Sindicato de Trabajadores de la Construcción para analizar el complejo escenario que mantiene con escasez de licitaciones en obras de infraestructura a la cartera de Obras Públicas en la región y los alcances del Plan Excepcional de Conservación Vial, lo que ha derivado en la insolvencia de algunas empresas y la pérdida de cupos laborales en la industria de la construcción, estableciendo un trabajo conjunto a fin de alcanzar la solución con las autoridades correspondientes y revertir estos efectos negativos.

Tras la reunión sostenida con los dirigentes del sindicato que reúne a los trabajadores de la construcción, la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción sede Coyhaique, Alejandra Alert Rivas, manifestó que “tenemos varios puntos en común sobre esta preocupación que afecta a la región en materia de proyectos y obras desde el Ministerio de Obras Públicas, la lentitud con la que se están adjudicando las obras y el inicio de las nuevas, además de lo que ha sido el desarrollo del Plan Excepcional de Conservación Vial. Este último, se nos presentó como CChC por parte del director nacional (s) de Vialidad, se nos indicó, que este debía abordarse a través de la industria local mediante tratos directos y con mano de obra local, pero vemos en la prensa, que el Seremi anuncia que este ya tiene un 80% de avance y la verdad es que lo han ido abordando todo de manera interna”.

En esa línea, detalla la presidenta del gremio que “trajeron maquinarias y operadores de otras regiones, y sabemos que, cuando una máquina está en operación requiere de dos personas, sumado a que también trajeron camionetas de fuera de la región, cuando se podría haber arrendado tanto camionetas y maquinarias en nuestra región, habiendo empresas disponibles para ello y que están hoy sin actividad. Además de contratar principalmente mano de obra local. En la región, hay operadores con experiencia y que han trabajado en otros proyectos de mejoramiento o conservación vial, pero no se consideraron estos factores”.

“Nos preocupa que solamente sea un discurso de las autoridades, el que su preocupación son las personas, nosotros como empresas de la Cámara Chilena de la Construcción y otras empresas constructoras de la industria, estamos disponibles y esperamos que en lo inmediato esto pueda cambiar y revertirse, ahora que se ha nombrado a un nuevo director regional de Vialidad, y que coincidentemente ha sido la persona a cargo de este Plan de mejoramiento de toda la red vial de la Región de Aysén”, enfatizó Alejandra Alert.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, José Cayún expresó que “el problema de la cesantía que se está generando por la falta de obras que hay en la región, es también el mismo problema que está generando la quiebra de empresas en la región. No se le ha dado el curso que requiere la región para el desarrollo del rubro, ya que esto es una cadena, que agrupa tanto a empresarios como trabajadores”.

“Nosotros siempre hemos privilegiado y defendido que la mano de obra sea local, no nos gusta lo que se está dando, que traen mano de obra de fuera región, sobre todo el último tiempo. Acá, tenemos gente capacitada y que está cesante, por lo tanto, nosotros hacemos este llamado conjuntamente a las autoridades de turno, para que, de una vez por todas, alguien haga algo. Ya que, en estos momentos, lo más preocupante es que no hay obras nuevas y no se están desarrollando las obras que están abandonadas”, agregó el dirigente sindical.

“No vemos pavimentaciones y hay obras paralizadas, más aún con lo recientemente ocurrido con Lago Atravesado, que ha sido una vergüenza, y qué decir de otras obras, que continúa la gente esperando. Todas las cosas que están pasando, nos afectan como trabajadores, por tanto, necesitamos entre todos empujar una solución, se requiere que las autoridades tengan la capacidad de resolver los problemas, las que deben venir desde el gobierno. Se nos viene un invierno crudo y necesitamos trabajo, el que se genera licitando obras. Ojalá que se privilegie también a las empresas locales, que son la que siempre han cumplido, y a los trabajadores y trabajadoras de la región”, concluyó José Cayún.