En la actividad se reconocieron trayectorias sindicales, laborales y a dirigentes históricos.

Coyhaique, 5 mayo 2023.- En una masiva y emotiva ceremonia que contó con la presencia del Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías; Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, Alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica; Seremis, directores de la cartera del Trabajo y Previsión Social y Sercotec, Observatorio Laboral; dirigentes sindicales, presidente de la CUT, Mauricio Muñoz y ANEF, Yéssica Almonacid, se desarrolló la “Ceremonia Por las y Los Trabajadores y el Trabajo Decente”, donde el Subsecretario realizó una presentación sobre la ley de las 40 horas y se destacaron a trabajadores/as y dirigentes.

Al respecto, la autoridad nacional afirmó, “Muy contento de estar el día de hoy acá en la región, y conmemorar el Día del Trabajador y la Trabajadora, también pudimos estar reconociendo la labor de dirigentes y dirigentas sindicales históricos, justamente para reconocer el aporte que hacen a la región, el aporte que hacen a construir dignidad, derechos sociales y por supuesto también, de contribuir a mejorar el bienestar del país”, manifestó el Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo.

En la misma línea, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, comentó, “El día 1° de mayo conmemora un hito histórico que tiene acerbo histórico cultural de desarrollo en nuestro país, nuestro territorio y nuestra región muy importante, también en la ocasión pudimos reconocer el aporte de muchos trabajadores, que aportaron a la vida sindical, queremos hacer un afectuoso saludo también a todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro territorio y el compromiso de nuestro Gobierno de seguir trabajando por una seguridad social, seguridad económica que se refleja, por ejemplo, en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, un hito tremendamente relevante”.

Sobre el reconocimiento, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, explicó, “Estamos muy contentos con estos reconocimientos del día de hoy, lo organizamos con los distintos sindicatos, también con la CUT provincial, con la ANEF, donde los mismos pares reconocieron a los integrantes de cada sindicato y eso es un acto muy relevante. Estuvo también la presidenta de la Cámara de Comercio de Coyhaique y hacemos carne el tripartismo, estando presentes trabajadores, empresarios y el Estado”.

A su vez, Yéssica Almonacid, presidenta de ANEF, destacó los 80 años de vida de la organización y el reconocimiento a dirigentes históricos, “La importancia del rol del dirigente y de la dirigenta sindical y que hoy celebramos que se reconozca por parte de la Seremi del Trabajo, justo en un periodo donde estamos entre medio del 1° de Mayo y el 5 de Mayo, que nuestra organización fundada por Clotario Blest cumple 80 años de lucha sindical y de conquista de derechos. Quisimos reconocer a tres dirigentes que son muy importantes para nosotros, Luis Gonzalez, Walter Ramírez y también Sergio Muñoz, a propósito también de la memoria. Este año se cumplen 50 años del golpe militar y es importante reconocer a aquellos que estuvieron dando la lucha para la recuperación de la democracia, pero también defendiendo a la clase obrera y a la clase trabajadora. Contar que mantenemos constantemente una mesa con la Seremi del Trabajo porque queremos seguir avanzando en derechos para los trabajadores y las trabajadoras de la Región de Aysén”.

Por su parte, Mauricio Muñoz, presidente de la CUT, comentó sobre la elección de los dirigentes homenajeados, “Nosotros acudimos a la llamada del Subsecretario y de la Seremía del Trabajo, toda vez que entendimos que era la oportunidad de reconocer a dirigentes sindicales de la Región de Aysén, quienes han jugado un papel fundamental, en diferentes ámbitos, pero particularmente en la recuperación de la democracia. Tomamos la determinación que fueran tres dirigentes: Walter Ramírez, primer presidente de la CUT post dictadura, aparte de eso, también un gran dirigente de carácter regional y nacional en el sector salud, un abrazo para él. Lo mismo con Luis González, presidente de la CUT en la Región de Aysén o de la provincia y también del Sindicato de la Construcción, un destacado dirigente, un luchador contra la dictadura y por supuesto, nuestro querido Sergio Muñoz, destacado dirigente sindical de la ANEF, de la mesa del sector público y de la CUT. Estamos muy contentos por este espacio que dio el Subsecretario, por el espacio que da la Seremía del Trabajo para hacer este tipo de reconocimiento que siempre son bienvenidos y en ese sentido, decir que no va a ser el primero ni el último en esta línea en el Mes de los Trabajadores”.

Reconocimientos

Uno de los homenajeados fue el ex presidente de la CUT y ex presidente del Sindicato de la Construcción, Luis González, quien muy emocionado agradeció el reconocimiento en vida, “Me ha parecido importante porque creo que nunca acá en esta región se había hecho un acto de tal magnitud, así es que contento, yo creo que hay que seguir haciéndolo. Hay un buen equipo, me gustó la juventud que hay en los cargos de las Seremías y los mandantes del Trabajo, así es que feliz, contento. Uno entra a esto para ayudar a su gente, llevo muchos años de dirigente, pero uno nunca espera reconocimiento, sólo que ayuden a su gente, a sus asociados, por quienes trabaja uno, usted sabe que en esta región antes se sufría mucho en el invierno, así que feliz y contento con el reconocimiento”.