En la instancia se dieron a conocer las propuestas que la Asociación Gremial Agrícola y Ganadera Austral (OGANA) ha consensuado con otras 15 organizaciones productivas rurales regionales y la molestia existente en el mundo campesino por la falta de atención de las autoridades de la Administración Boric y del Gobierno Regional.

Aysén.- Recientemente el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela visitó la región. En esta oportunidad se repitió la tónica de otras veces y los productores y dirigentes campesinos que se agrupan en la mesa de trabajo silvoagropecuaria que coordina OGANA, no fueron invitados a reunirse con la autoridad, enterándose de su presencia a través de publicaciones en las redes sociales. Esta situación y la falta de una respuesta a las cartas que han enviado con propuestas para poder reactivar económicamente el sector y mejorar la situación que enfrentan pequeños y medianos productores de la región, han llevado a la gremial a buscar otras opciones que permitan que el sector sea atendido de forma efectiva por el gobierno. Por esta razón, la mesa agroganadera organizó una reunión a la cual invitó a los cinco parlamentarios de la región, logrando contar con la presencia del Senador David Sandoval y los Diputados Marcia Raphael, René Alinco y Miguel Ángel Calisto.

Al respecto el presidente de OGANA, Pablo Mata, señaló “hemos sostenido una reunión inédita con nuestros parlamentarios, de quien sentimos que obtendremos un respaldo importante para que se lleven adelante acciones políticas necesarias para que las propuestas consensuadas en la mesa agroganadera puedan ser atendidas. Nos hemos comprometido trabajar coordinadamente para hacer efectiva la reactivación económica del sector y en paralelo para poder trabajar junto a las bases regionales en una estrategia de desarrollo rural efectiva”. Sobre las diversas acciones que se requiere impulsar para lograr atención al sector el dirigente indicó que “el año pasado vimos que cuando se publicó la ley de presupuestos se recortó el incentivo a la recuperación de suelos degradados, lo que ha afectado de forma importante a los productores de Aysén. Propusimos mejorar eso con un suplemento regional a través de programas FNDR, como ya se ha hecho años anteriores, pero nada de eso ha pasado. Por eso, hemos acordado con los parlamentarios que se debe vigilar los presupuestos exploratorios para la ley de presupuestos del año 2024, para que los recursos que la región y sus productores necesitan estén disponibles. Lamentablemente en la actualidad desconocemos si es que existe alguna planificación dentro de la SEREMI de Agricultura con miras a presentar programas en el Gobierno Regional. La preocupación es mayor si se consideran los tiempos que implica la burocracia y la cercanía de la temporada agrícola venidera. Esta falta de gestión tendrá graves consecuencias en la economía campesina y en la seguridad alimentaria”.

El Senador David Sandoval manifestó que “la coordinación en materias del desarrollo en el contexto regional es un tema fundamental y prioritario. Lo que se hace a través de OGANA y las 16 organizaciones campesinas de la Región de Aysén va en la línea que corresponde a lo que hoy hay que hacer. Si no somos capaces de coordinar las materias a través de los intereses del sector productivo, constituye una falencia que afecta todos. El mundo del agro juega un rol relevante, no solo en el ámbito productivo, pero también dependemos de ella por su acervo cultural, pues nos da la identidad. Por lo tanto, todos los esfuerzos que permitan reactivar la actividad económica en ese mundo, como la que han planteado desde la mesa de organizaciones campesinas son absolutamente razonables, como fomentar la recuperación de suelos degradados, mejorar el acceso a instrumentos como el DFL 15, mejorar infraestructuras prediales, temáticas como mejorar las condiciones de calidad de vida en el mundo rural. Sin duda todos los mecanismos que apunten en esta dirección son necesarios”.

Al ser consultada la Diputada Marcia Raphael sobre las propuestas que se han levantado por las organizaciones productivas y campesinas a través de OGANA, señaló “son propuestas que van en la línea correcta para reactivar el agro en nuestra región, con lineamientos concretos en base a la experiencia de años anteriores de muchos programas que han sido beneficiosos, como por ejemplo el programa de caminos intraprediales”. Además, la Diputada señaló “las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un rol en la discusión política, pues conocen en profundidad las necesidades y anhelos de la ciudadanía, lo que resulta provechoso en la elaboración de programas”.

Por su parte el Diputado Miguel Ángel Calisto, acerca de las propuestas que han realizado los gremios y organizaciones campesinas de distintos puntos de la región a las autoridades, señaló que “estamos viendo que lamentablemente el sector productivo silvoagropecuario no ha sido considerado por el gobierno en las distintas iniciativas que tienen que ver con su fortalecimiento. Abordamos en la reunión, sobre las necesidades de reforzar con recursos regionales programas como el de recuperación de suelos degradados que ha sido un proyecto histórico que lamentablemente al día de hoy no se les ha incorporado recursos para poder beneficiar a los campesinos, también implementación de programas de subsidio a la inversión de infraestructura que permita aprovechar los recursos hídricos, lo que hoy afecta bastante por problemas de sequía, por eso creemos fundamental invertir en infraestructura que permita captar, acumular, conducir y aprovechar productivamente los recursos hídricos superficiales, subterráneos y también las precipitaciones, reforzar el programa de bonificación del 20% a la compra de bienes de capital en zonas extremas (DFL 15), suplementando los recursos que entrega el Ministerio de Hacienda para beneficiar a campesinos y también las medidas de conectividad a través de caminos intraprediales. En ese sentido hemos manifestado como parlamentarios, de manera transversal, nuestro compromiso absoluto al mundo campesino, para que el Gobierno Regional se abra a financiar al igual que el Gobierno Central”.

Finalmente, el Diputado René Alinco realizó un llamado a la solidaridad y propuso realizar reuniones donde se convoque al máximo número de campesinos de la Región de Aysén, pues en los distintos sectores existen distintas necesidades. El Diputado señaló “en la década del 70 tuvimos en Aysén un matadero frigorífico, una planta seleccionadora de lana y una planta lechera, por lo tanto, no estamos pidiendo nada nuevo. Necesitamos autoridades regionales del agro con conocimientos, la verdad es que la primera autoridad regional del agro, el SEREMI de Agricultura no sabe de estas cosas y no tiene ningún compromiso con el campesinado de Aysén. Yo hago un llamado a la unidad más amplia de todos los campesinos, desde Lago Verde a Lago O´Higgins”.

Las organizaciones campesinas y productivas que se encuentran organizadas a través de OGANA continuaran realizando acciones que promuevan atención a las demandas y necesidades del sector, incorporando más actores territoriales, técnicos y políticos.