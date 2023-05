La iniciativa encabezada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto ONU Mujeres, contó en la región con el apoyo de la SEREMI de Gobierno y de la Mujer y Equidad de Género.

Coyhaique.- Más de 100 personas distribuidas en más de 10 grupos de conversación fueron las que participaron del primer diálogo ciudadano: Hablemos de Cuidado, una iniciativa que se replica en cada una de las regiones y que forma parte de un esfuerzo mayor que busca consolidar una política pública y un sistema nacional de cuidados con perspectiva social que recoja las características y experiencias propias de los territorios, uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Rodrigo Araya, delegado presidencial regional, el avanzar en una ley marco y una política nacional de cuidados es tremendamente relevante considerando el gran número de mujeres cuidadoras que hay en todo el territorio nacional. “Por qué cuidadoras, porque la mayoría de quienes ejercen cuidados son mujeres y la importancia de estos diálogos cuidado tienen que ver como incorporamos las características, en este caso de la Región de Aysén, en un futuro sistema nacional de cuidados”.

En esa línea, Vanesa Aguirre, madre, trabajadora y cuidadora principal de una persona en situación de dependencia severa, valoró positivamente este espacio pues reconoce que quienes están al cuidado de otro ser humano no cuentan con tiempo para relacionarse con la sociedad y mucho menos con las autoridades. “Estas instancias hay que aprovecharlas para abordar a las autoridades y manifestarles que necesitamos políticas públicas o todo lo que visibilice lo que hace un cuidador. Un cuidador cuida 24/7 y hay que dar espacios donde se pueda llegar a acuerdo y visibilizar esta situación”.

Para Karina Acevedo Auad, SEREMI de Desarrollo Social y Familia, “ese es el gran desafío que ha impuesto el Presidente Gabriel Boric, poder generar una política y sistema nacional de cuidados entendiendo que el 85% de quienes destinan 8 o más horas diarias al trabajo de cuidados no remunerado son mujeres y hoy lo hacen por cariño, por amor a quienes cuidan. Hay que dar dignidad al trabajo y dar garantías que quienes cuidan van a ser reconocidas por el estado, ese es el gran desafío de lo que será esta nueva política: dar respuesta a una demanda que hoy la sociedad nos pide con mucha fuerza”.

Según estimaciones del Banco Central, el trabajo doméstico no remunerado, incluyendo las labores de cuidado, representa más de 25% del PIB ampliado de nuestro país, por lo que Andrea Méndez Valenzuela, SEREMI de la Mujer destaca que “nuestra propuesta como gobierno es que el tema del cuidado, no recaiga exclusivamente en las mujeres, sino que sea responsabilidad del estado, y que éste tenga un sistema que garantice o que acompañe en el proceso de cuidar a otros, y para ello es importante preguntarles a las personas que efectivamente están ejerciendo estas labores”

Una de las asistentes a esta actividad fue la Consejera Regional Paula Acuña, quien valoró estos espacios participativos que permiten generar políticas públicas con mayor asidero social. “Reconocer los cuidados, hablar de cuidados es crear conciencia sobre la labor que desarrollan quienes cuidan, hoy debemos cuidar a quienes cuidan. Hablar con más de 100 personas, vecinos y vecinas, personas que cuidan, hace que las políticas públicas sean nutridas con distintas visiones, de distintos actores a nivel territorial”.

Finalmente, el Seremi (S) de Gobierno, Alan Espinoza enfatizó que “el desarrollo regional implica generar condiciones para el buen vivir, por ello resaltamos el Diálogo Social “Hablemos de Cuidados”, pues nos permite, entre todas y todos, avanzar en la elaboración del proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Cuidados y permita fomentar la capacitación y empleo formal para quienes ejercen estas labores, fortaleciendo los programas de cuidados domiciliarios, consolidando un Registro de Personas Cuidadoras, entre otras medidas muy sentidas por la comunidad”.