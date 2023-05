La iniciativa prohíbe que los oferentes de bienes y servicios, establezcan un solo medio para solucionar los compromisos asumidos

Valparaíso.- El senador David Sandoval presentó en los últimos días un proyecto que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para consagrar el derecho a la elección del medio de pago.

Sandoval fundamenta su propuesta señalando que en pleno siglo XXI, las formas de pago son variadas, siendo cada vez más gravitante, el denominado dinero plástico (tarjetas de crédito, débito, prepagos, etc), que hace que el dinero en efectivo tenga menor relevancia en el mundo financiero, lo cual no necesariamente debe ser usado como justificación para que las personas no puedan pagar con dinero en efectivo.

En ese sentido, indicó que no obstante existir en nuestra legislación un catálogo de derechos en favor de los consumidores, es cada vez más recurrente que diferentes casas comerciales, centros de eventos y diversión, sólo acepten como medio forma de pago el uso de una tarjeta, “situación que atenta contra la libertad de elección de las personas de contar con medios de pago más convenientes a su situación”.

El parlamentario agregó que la inexistencia de una norma que resguarda al consumidor en esta situación, abre un abanico de preguntas sobre la existencia “tanto de un vacío legislativo, como también la imposibilidad de reclamar la decisión de la entidad oferente”.

De ahí la relevancia del proyecto de ley presentado, el cual a juicio del legislador viene en reparar en parte esta situación, mediante el establecimiento de un derecho en el artículo 30 de la ley sobre protección de los derechos del consumidor. “La idea es que el consumidor cuente con más de una forma de pago, y de esta manera, poder solventar sus compromisos, además de los medios electrónicos, con dinero en efectivo”, puntualizó.

“El proyecto parece ser simple considerando su finalidad, pero es de suma importancia para ciertos segmentos de la población, como los adultos mayores, quienes comúnmente utilizan el dinero como único medio de pago en casas comerciales, centro de pago de servicios básicos u otros lugares”, subrayó.

Cabe señalar que la iniciativa fue patrocinada por un grupo transversal de parlamentarios y ahora será analizada por la comisión de Economía de la Cámara Alta.