“Desidia” de parte de las autoridades denuncian los sindicatos nacionales de cultura, luego de más de 3 meses de espera por una respuesta a las negociaciones con las y los trabajadores.

Coyhaique.- Es por eso que el jueves y este viernes llevaron a cabo un paro nacional, al cual se sumaron las y los trabajadores de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de Aysén.

El petitorio agrupa demandas relacionadas con nivelaciones salariales y disminución de brechas; aumento de dotación ante excesivas e inabordables sobrecargas laborales; mejoras en las remuneraciones para quienes prontamente egresarán del servicio y que tienen prolongadas lagunas previsionales; implementación regulada del teletrabajo; falta de carrera y movilidad funcionaria; traspasos de trabajadores a honorarios en condiciones dignas; y la concreción de una orgánica ministerial pendiente desde la creación del ministerio, entre otras necesidades.

La presidenta del sindicato Anfucultura Aysén, Claudia Bustamente, dijo que “es cierto que este problema ministerial se arrastra desde la misma creación del Ministerio de las Culturas, sin embargo, creemos que las autoridades deben mirar esto como una oportunidad para resolver demandas históricas de nuestros gremios. No es posible que la autoridad se reste de reuniones previamente organizadas con los trabajadores y luego salga declarando que hay que cuidar los modales. Acá hay cuestiones básicas como que a igual trabajo, igual salario. Basta de abusos desde Estado”.

Para Yessica Almonacid, presidenta regional de Aysén de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y funcionaria de la seremi en paro, piensa que “estamos en un eventual punto de inflexión que puede significar quedar en la historia sindical de las culturas como un facilitador del trabajo o pasar a la historia como un Gobierno que perpetuó las malas condiciones laborales del Ministerio de las Culturas. Y es escandaloso que, repitiendo las malas prácticas de la derecha, nos estemos llenando de asesores mucho mejor pagados y en mejores condiciones que compañeros o compañeras que llevan años, décadas, esperando estabilidad laboral. Es una oportunidad para que cuestiones como la carrera funcionaria se hagan realidad y no queden en palabras de buena crianza”.

La paralización se encuentra amparada en los tratados internacionales que han sido incorporados a la legislación chilena, en particular el Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Las negociaciones se enmarcan en la “Agenda Sindical Nacional 2023-2025”.