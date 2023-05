En la Cuenta Pública Participativa realizada la tarde de este miércoles, el Delegado Presidencial Regional presentó los avances del gobierno en la Región de Aysén en materia de seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social.

Coyhaique.- La revalorización del diálogo político y de la democracia a 50 años del golpe cívico militar, fue uno de los mensajes del Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales, en la Cuenta Pública Participativa, realizada la tarde de este martes en el Centro Cultural de Coyhaique.

La ceremonia congregó a autoridades del sector público, privado y legislativo, academia y a dirigentes gremiales y organizacionales del sector urbano y rural de la región, en torno a los avances en seguridad ciudadana, económica y social en el país y en la región.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando codo a codo con la comunidad, con los énfasis que nuestro Presidente nos ha dado de estar cerca de la gente, comunicando a las personas, resolviendo las urgencias. Sobre todo, en estos 50 años desde el golpe cívico militar, la importancia de la democracia, de la conversación, de la discusión política a nivel del Congreso, que es tan trascendente. Es un desafío permanente para nosotros transmitir la necesidad de las comunidades, de las sociedades, de los pueblos, de los territorios a esa discusión política también”, subrayó Rodrigo Araya.

En Seguridad Ciudadana, el Plan Calles sin Violencia ha reforzado la persecución penal, el patrullaje policial, la fiscalización de infracciones e incivilidades y prevención, mediante recuperación de espacios públicos.

En este sentido, Subdere transfirió el año pasado sobre cuatro mil millones de pesos a los municipios de la región, para nuevos o mejores espacios públicos; mientras que Seguridad Pública transfirió más de 260 millones de pesos para vehículos de patrullaje en Coyhaique, Cochrane, Lago Verde, Guaitecas, Cisnes, Río Ibáñez y O´Higgins, más cámaras de televigilancia para un Aysén más seguro; y Bienes Nacionales destinó a Carabineros un inmueble ubicado camino a Coyhaique Alto, kilómetro 3, para una nueva Comisaría.

En Seguridad Económica, el DFL15 benefició a 159 proyectos de distintas comunas mediante una inversión de más de 1.100 millones de pesos; y 500 micro, pequeñas y medianas empresas de la región accedieron a más de dos mil millones de pesos, a través de Sercotec.

En el sector rural, recursos del Ministerio de Agricultura con apoyo del Gobierno Regional, permitieron entregar cuatro mil sacos de fertilizantes a más de 600 agricultoras y agricultores no usuarios de INDAP y a más de 500 usuarios de lNDAP, ante el alza del precio de los fertilizantes a nivel mundial.

En Seguridad Social destaca la Ley de Reducción de la Jornada Laboral a 40 horas y Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos; Copago Cero y la llegada de 44 nuevos especialistas en la Red Asistencial.

Apreciaciones de autoridades y dirigentes

Entre los asistentes, el alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo, valoró inversiones de relevancia en conectividad, incluyendo en el sector litoral.

“En esta cuenta pública, como comuna de Cisnes, vemos reflejado parte de lo que se ha estado trabajando durante este último tiempo, con distintos ministerios y servicios dentro de la región, tanto en lo que son cambios de puente como el Palena y el Rossellot en La Junta, las plazas que estamos trabajando tanto de Cisnes, como lo que estamos viendo en Puyuhuapi. Hay una inversión pública importante con la Dirección de Obras Portuarias, en la Costanera de Puyuhuapi, lo que significa la rampa de Puerto Gala y, por lo tanto, vamos a seguir en este trabajo de buscar las mejores instancias para el desarrollo de nuestra comuna y que podamos seguir en un trabajo colaborativo, que fortalezca no solamente el desarrollo estructural, sino que focalizado en el empleo”, expresó.

Claudia Bilbao, Presidenta Asociación TeAcompañamos, destacó avances como la Ley TEA, la Ley de 40 Horas y Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.

“Creemos que nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, podemos aportar en términos de hacer ver lo que sucede en el día a día en las organizaciones, en las familias, respecto de cada tema que nos compete, a mí en particular el tema del autismo. Probablemente en la próxima cuenta pública, van a haber muchos avances en las cosas que se van a hacer durante el año respecto de la Ley de Autismo, que se promulgó en marzo. Pero, además, de otras cosas que tienen que ver con los derechos de la familia, yo creo que el tema de las 40 horas también va a ser muy significativo para algunas familias. Algo súper relevante que yo creo que ninguna mujer en este país escapa, sobre todo en casos de niños con discapacidad, es la Ley de los papitos corazón”, señaló.

Por último, Luz Bastidas, presidenta de junta vecinal, “Se lograron avances en varias temáticas, en Copago Cero en Fonasa, me parece muy importante, alivianar un poco el bolsillo de muchas familias, y conversar de varias temáticas que hoy nos preocupan, la salud emocional, el que la especialidad de ciertas patologías puedan verse acá y con la llegada de nuevos especialistas, vamos a generar un alivio a la demanda que hay en atención médica de especialidades, así es que lo que más valoro de esta cuenta, es el tema médico, la salud”, concluyó.

En la ceremonia se destacó los alcances del Plan Especial de Mejoramiento para la Integración y Conectividad 2022-2030, con el inicio de la “Concesión Red Aeroportuaria Austral”, que implica una inversión de aproximadamente 128 mil millones de pesos, para mejorar el Aeropuerto de Balmaceda en la Región de Aysén y el Aeropuerto de Punta Arenas en la Región de Magallanes; asimismo la Política Nacional de Desarrollo de Zonas Extremas, orientada a promover de forma permanente la convergencia de territorios definidos como zonas extremas al proceso de desarrollo.