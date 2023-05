Con la participación de representantes de diversas organizaciones sociales, además de autoridades gubernamentales, la Secretaría Regional Ministerial de Salud realizó Cuenta Pública abordando acciones de Salud Pública como Vacunación, Marea Roja, Hantavirus e Hidatidosis, entre otras materias.

Coyhaique.- Abordando las acciones desarrolladas durante el año 2022, la Seremi de Salud Aysén, llevó a cabo su Cuenta Pública donde el énfasis estuvo en el trabajo intersectorial desarrollado en las áreas de prevención y salud pública en temas como Hantavirus y Marea Roja, por nombrar algunas, además de toda la labor efectuada en los territorios con los municipios y sus comunidades para abordar temáticas de interés como el funcionamiento de los vertederos o rellenos sanitarios, las autorizaciones sanitarias para la normalización de los sistemas de agua potable rural, la promoción de programas de salud y vida sana, el trabajo y digitalización de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la formalización de locales para la venta de alimentos, entre otros.

Trabajo expuesto por la Autoridad Sanitaria, que tomó por sorpresa a la mayoría de los asistentes, tal como ocurrió con el Pdte. de la Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores de Coyhaique, José Manuel Vivallo Pérez, quien valoró esta labor al conocer todo el ámbito de acción de las y los funcionarios de la Seremi de Salud. “Fue muy importante saber todo lo que hace la Seremi de Salud en nuestra región, la verdad es que quedamos sorprendidos con los dirigentes, porque es un trabajo formidable, yo siempre estoy al tanto de las noticias y lo que se hace, pero realmente quede sorprendido”.

Detalle de cada una de las líneas de acción de esta secretaría ministerial que fue destacado por el Alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, quien reconoció el trabajo desarrollado con las comunidades. “Quiero felicitar a la SEREMI como institución, y a quien asume el liderazgo de esta secretaría ministerial como Carmen Monsalve, y a todos los colaboradores que forman parte de esta secretaría ministerial porque para mí, esta administración es la mejor Seremi que hemos podido presenciar, porque tiene un compromiso irrestricto con los vecinos y vecinas, está muy preocupada de lo que viven nuestros vecinos en los territorios; segundo, tiene un equipo 100% en terreno; y tercero, por el compromiso de la Seremi de trabajar por todos y todas, y eso se ha demostrado plenamente. Quiero felicitar a todos los colaboradores de esta institución por su trabajo que se ve reflejado en cada una de las situaciones que nuestros propios vecinos nos comentan,” puntualizó la autoridad comunal.

Para la Directora (s) de Atención Primaria de Salud, Lorena Guerrero Avendaño, la gestión demostrada en esta cuenta pública valida el trabajo de todos los funcionarios de la Seremi de Salud. “Fue una cuenta sólida, la Seremi muy conocedora de las temáticas abordadas, con un equipo de 171 personas que se ve pequeño, pero que hacen grandes cosas por la salud de la región”.

Similar opinión fue la que proporcionó la Pdta. Fundación Fibromialgia, Dolor Crónico y Terapias Complementarias de Aysén, Francisca Ronda Valdevellano. “Super bien, porque son los primeros que se interesaron en abordarnos como agrupación y fundación en la enfermedad y con la nueva Ley, así que el interés que hubo en ellos de invitarnos a una primera reunión nos gustó bastante, y efectivamente la Seremi tiene un trabajo colaborativo para ayudarnos con los otros organismos de salud”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, también reconoció la labor realizada por la Seremi de Salud. “Hemos participado en la Cuenta Pública de la Seremi de Salud, Carmen Monsalve, que dio cuenta de todas las actividades que han realizado durante este gobierno, especialmente durante el año pasado, y es notable el trabajo que están desarrollando con la comunidad en todo el territorio. Han podido establecer instancias de diálogo donde han participado organizaciones sociales, del adulto mayor y Juntas de vecinos, pero también de los establecimientos de salud. Recientemente, en la Cumbre de Salud, justamente se trató de ver cuáles son los puntos más sensibles de la comunidad en relación a las prestaciones que hace la red asistencial, pero la Seremi de Salud no tiene que ver con el establecimiento de hospitales propiamente tal, es el Servicio de Salud quien tiene la responsabilidad de gestionar las atenciones médicas. La seremi tiene tres grandes departamentos, la COMPIN que tiene que ver con las pensiones con respecto a las licencias médicas, el área de Salud Ambiental y el área de Salud Pública, en esos términos trabajo realizado es muy importante, ya que ha tenido que liderar y coordinar las acciones, por ejemplo, que tuvimos que implementar el año pasado con respecto a la pandemia y, recientemente las campañas de vacunación que gracias al apoyo de la red asistencial, hemos podido superar el déficit que teníamos y aumentado en forma notable la cobertura de la vacunación, en particular de Influenza y COVID19 en nuestro territorio”, señaló la autoridad gubernamental.

Finalmente, la Seremi de Salud Aysén, Carmen Monsalve Gómez, indicó que trabajar de cara a la ciudadanía seguirá siendo el sello de la institución. “Estamos haciendo eco de la invitación que nos hace nuestro Presidente Gabriel Boric, porque no podemos avanzar en resolver problemáticas si no nos sentamos con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, a escuchar lo que realmente esta pasando. Desde las oficinas delinear un trabajo y una estrategia sanitaria es imposible, porque también se requiere de la mirada crítica de nuestras comunidades, y nosotros estamos dispuestos a exponernos cada vez que sea necesario con el objetivo de ir mejorando lo que estamos haciendo, no solamente en materia de salud asistencial, sino que en todas las acciones que abarcamos como secretaría ministerial, con nuestros funcionarios que son capaces de desplegarse en todo el territorio con el único objetivo de tener un Aysén más sano”.

Algunos antecedentes Gestión 2022

En inmunización, a nivel regional se registró un 100 % de cobertura de vacunación en su esquema primario, y un 87,2% en vacunación de refuerzo en los grupos objetivos, período en el que se recibieron más de 151 mil dosis de vacunas COVID19. En este contexto, a nivel local, para este 2023 se busca materializar la construcción de una nueva central de vacunas para la región.

En el mes de septiembre, se implementó el COPAGO 0, donde las personas beneficiarias de FONASA correspondientes a los tramos C y D, accedieron a gratuidad en todas las atenciones médicas del sistema de salud. En nuestra región , más de 67 mil personas son beneficiarios de esta modalidad, donde el Estado asume mensualmente en nuestra región, un costo promedio que bordea los 60 millones de pesos al cubrir las atenciones de las personas que, siendo usuarios de FONASA, reciben atenciones de salud gratuitas en los centros de salud públicos en todo el territorio.

En materia de Salud Mental, durante el 2022, se constituyeron mesas de trabajo intersectorial sobre salud mental y prevención del suicidio en las ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y Chile Chico. En este sentido, se implementó la línea de atención *4141 NO ESTAS SOLO, NO ESTAS SOLA que – desde el 13 de diciembre a la fecha – ha recepcionado 25 llamados de la región.

En materia de educación y prevención de Marea Roja, Hantavirus y Hantavirus, se ha impulsado un trabajo intersectorial (mesas de trabajo y comités regionales) con diversos servicios y organismos públicos para desarrollar estrategias de control y fiscalización de estas enfermedades; al igual que una labor educativa con la comunidad y establecimientos educacionales.

En prevención de Hidatidosis, se han realizado 27 plazas de desparasitación canina, junto a diversas instituciones, que beneficiaron a 3 mil 842 mascotas y sus familias. Además, hemos entregado al intersector más de 11 mil antiparasitarios para apoyo de sus campañas sanitaria en sus territorios.

Respecto al Programa Elige Vivir Sano Salud, a través de intervención territorial comunitaria, se trabajó junto con el equipo del Programa Recuperación de Barrios del Municipio de Coyhaique y Puerto Aysén, además de JJVV de ambos territorios, con Talleres de Alimentación Saludable, Recreativos y Deportivos.

Trabajo multisectorial con Municipalidades de la región, actualmente se ejecutan planes anuales de promoción con los 10 municipios de la región.

En Acción Sanitaria, se realizaron 520 formalizaciones y comercio exterior, además de 130 revisiones, por parte de nuestros equipos, fiscalizando 640 empresas verificando las buenas prácticas de manufactura, además de las 430 denuncias en materia de alimentos. Por su parte la Unidad de Salud Ambiental realizó la revisión de 430 proyectos de agua y alcantarillado particulares, 110 fiscalizaciones a sistemas sanitarios rurales y plantas de tratamiento de aguas servidas del territorio.

Durante el 2002 se cursaron 978 sumarios, de los cuales 615 correspondieron a sanciones que nuestros propios trabajadores detectaron tras infringir la normativa sanitaria, en especial en temas de alimentos y salud ocupacional, mientras que 463 de ellos fueron por infracción a las normativas sanitarias en tiempos de pandemia.