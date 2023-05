Impacto en actuales concesiones

La directora ejecutiva del Consejo del Salmón precisó que el impacto de la Ley SBAP es directo en las actuales concesiones y no sólo afectará a las futuras debido a la prohibición a la presencia en las áreas protegidas y eventualmente en las dos nuevas zonas que crea la ley y donde las actividades serán restringidas: las zonas de amortiguación y prioritarias.

“La prohibición afectará las concesiones actuales. Cada vez que una concesión vigente, quiera renovarse o reiniciar un ciclo deberá solicitar permisos a los organismos competentes y no podrá hacerlo porque su presencia estará prohibida. En caso que busque relocalizarse, tampoco podrá hacerlo porque ese procedimiento no resultó, o sea, las 431 concesiones vigentes se extinguirán si se aprueba una de las indicaciones al proyecto SBAP”, sostuvo Loreto Seguel.

La líder gremial agregó que una alternativa para abordar este tema es “que las concesiones vigentes conserven sus actuales estatutos hasta que se dicte la futura Ley de Acuicultura que viabilice la renovación y la relocalización con normas claras, ejecutivas y viables”.

La directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, expuso este jueves en Puerto Chacabuco, Región de Aysén, sobre los desafíos que enfrenta la salmonicultura chilena, las responsabilidades que tiene de cara a su proyección futura y, en particular, el proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que se encuentra en fase final de tramitación y se vota el lunes en Comisión Mixta.

“Aysén ha sido una región clave para el desarrollo de la salmonicultura en Chile, una industria pionera que partió de cero y que a lo largo de los años ha ido aprendiendo de sus errores y mejorando cada uno de sus procesos. Es fundamental proyectar esta industria para las siguientes décadas y hacerlo de manera sostenible, con compromiso y trabajo genuino involucrando a todo el ecosistema que se ha generado en torno a esta actividad”, sostuvo Loreto Seguel.

Acto seguido, la líder del gremio -que agrupa a las empresas productoras Aquachile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén- se refirió a los impactos del proyecto SBAP. “Hoy la salmonicultura chilena enfrenta muchos desafíos y uno de ellos es la Ley SBAP. Este proyecto tiene indicaciones que de ser aprobadas generarán que muchos centros de cultivos dejen de existir y eso no puede pasar. Acá en Aysén el impacto es tremendo ya que un 80% de los centros está en esta región. Lamentablemente lo que advierto podría ocurrir dado el texto actual de la ley, a lo que se suma que los procesos de relocalización no han operado en 13 años y las concesiones están congeladas. Sobre esta institucionalidad no es posible construir futuro”, dijo.

Hizo hincapié en que esta posición “no es rechazar la defensa e importancia que tiene la biodiversidad, del medio ambiente y de los recursos y región para las generaciones futuras” pero precisó que es fundamental dimensionar en profundidad los impactos concretos en la región de las iniciativas legislativas.

“Hoy es posible destrabar este desafío que es vital, y se puede dar con una discusión en profundidad en la próxima Ley de Acuicultura que el Gobierno ya nos ha invitado a participar”, sostuvo Loreto Seguel en relación al espacio que el gremio visualiza para avanzar en un nuevo marco normativo con mirada de futuro para la salmonicultura, que hoy representa al segundo sector que más exporta al mundo, luego de la minería.