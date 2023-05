Parlamentario llamó a estar atentos al trámite del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, iniciativa que será analizada este lunes en comisión mixta

Valparaiso.- “El SBAP no puede utilizarse como un instrumento para anular una actividad, como es la acuicultura”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, al referirse a la discusión que se ha generado a partir del trámite del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y cómo una de sus indicaciones podría afectar la actividad salmonera.

Sandoval señaló que aquí no hay que impedir hacer cosas, sino que hacerlas bien, más cuando el propio Gobierno ha dicho que presentará una nueva ley de Pesca durante las próximas semanas. “Hay que entender que tenemos que armonizar el desarrollo ambiental con el desarrollo económico en nuestra región. Y Aysen es estratégica para el desarrollo de la acuicultura, por las áreas de manejo, las áreas de protección para pueblos originarios y, por cierto, para las actividades de la salmonicultura”, recalcó.

El parlamentario agregó que “cualquier actividad tiene externalidades negativas, pero la idea es que éstas se minimicen al máximo posible”, subrayando que algunos sectores, más radicalizados desde el punto de vista ambiental, “ven una amenaza en todos lados, pero aquí lo que tiene que pasar es todo lo contrario, es decir, definir cuál es el destino que queremos darle a nuestra región”.

En esa línea, insistió que lo que se pretende con esta indicación en la ley que crea el Sbap “es realmente una obstrucción significativa para el desarrollo de la acuicultura”, recordando que muchas de las concesiones están en áreas de protección, lo cual hoy la ley permite. “En definitiva hay que compatibilizar el desarrollo, el que debe ser eficiente, inteligente, resguardando adecuadamente que esas externalidades que se produzcan sean minimizadas”, enfatizó.

“Detrás de estas actividades está el trabajo, la fuente de sustento de muchas familias de nuestra región”, agregó.

Finalmente, el senador Sandoval dijo que hay que revisar con mucha atención este tema, “pues el Sbap no puede utilizarse como un instrumento para anular una actividad que por lo demás genera muchos recursos”.