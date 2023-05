A pesar de tratarse de un problema sensible que aqueja a la comuna de Lago Verde, lo cierto es que está expandido por toda la región de Aysén. Y pareciera que ha llegado el momento de salir a la luz pública. Los campesinos están viéndose cada vez más afectados por las dificultades que presenta la ley al momento de querer regularizar sus terrenos, subdividirlos, o acceder a un paso de servidumbre.

Lago Verde.- En este contexto el Alcalde de Lago Verde, Nelson Opazo ha impulsado un programa que busca ayudar a los campesinos en estas dificultades: “abordamos con recursos nuestros y con dos profesionales, un abogado y un ingeniero, para apoyar el saneamiento y regularización de terrenos en la comuna”.

Esta iniciativa ha entregado buenos resultados y soluciones concretas, permitiendo que familias de la comuna ya cuenten con el dominio de sus terrenos. Y la posibilidad de generar actividades productivas. Pero el Alcalde también ha visto “situaciones que no están al alcance de nuestro trabajo”.

Es por esto que el diagnóstico de Opazo es de suma urgencia. Y ha hecho un llamado a todos los parlamentarios de la región de Aysén a incorporar cambios en la normativa vigente: “nos encontramos en una situación francamente compleja. Se dieron todos los escenarios para que justamente familias pioneras, familias históricas de la comuna y la región están siendo imposibilitadas de poder avanzar en subdivisión de terreno”.

Esto debido a que la ley, por medio del Ministerio de Agricultura, exige a quienes quieran subdividir su terreno, ya sea para generar actividades productivas o postular a vivienda, un permiso de todos los vecinos. O tener los recursos para pagar un paso de servidumbre. Por lo cual Opazo asegura que “el Estado no ha estado a la altura”, dejando “al arbitrio de cualquier ciudadano que pueda adquirir ese terreno a un precio inferior al que tendría el terreno subdividido. Quedando el campesino, el productor, el pionero, el hijo de pionero, en la más absoluta vulnerabilidad”.