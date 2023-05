El legislador se reunió con los estudiantes que se mantienen movilizados, quienes le plantearon sus preocupaciones y demandas.

Coyhaique.- El diputado Miguel Ángel Calisto se reunió hace algunos días con los estudiantes que mantienen tomadas las dependencias de la Universidad de Aysén. En la instancia, le plantearon los serios problemas de infraestructura, mala gestión y recursos, por lo que decidió enviar un oficio de fiscalización a Contraloría para que se pronuncie por posibles irregularidades.

Según el legislador, “hay muchos reclamos por parte de los estudiantes, como las deficiencias en infraestructura y la poca disposición de recursos para beneficios estudiantiles. En la reunión que sostuvimos, nos aseguraron que fueron comprometidos becas en algún momento y no se están cumpliendo. Los estudiantes también han manifestado cuestionamientos por la atención docente y la comunicación directa de la institución con el alumnado y los dirigentes”.

“Nadie entiende que toda la cantidad de plata que ha tenido la universidad para su instalación, no se vea reflejado en las condiciones para los estudiantes, para que estén cómodos estudiando y tengan los beneficios que se les comprometieron”.

Con respecto al oficio de fiscalización, el legislador afirmó que “esperamos que la Contraloría se pronuncie por el funcionamiento de la Universidad de Aysén, y sobre todo para que se les den explicaciones a los estudiantes respecto de estas condiciones”.

“A los estudiantes les cambiaron las reglas del juego. En un minuto les hablaron de un monto para la beca, y luego se lo cambiaron. Esperamos que la Contraloría pueda fiscalizar y sancionar si es necesario. Es fundamental corregir la forma en cómo se está administrando la universidad. Hay un criterio extremadamente centralista y eso afecta en su funcionamiento”, indicó.

Críticas a la gestión de la Rectora

Finalmente, el diputado Calisto se refirió al trabajo de la rectora de la Universidad, Natacha Pino, asegurando que “no ha hecho una muy buena gestión, lo hemos visto por el uso de recursos que se le ha destinado a la institución por parte del Estado para infraestructura. La universidad perdió cinco mil millones de pesos, porque no los usaron. Evidentemente, acá hay una situación que no debe mantenerse. Nosotros esperamos que la Universidad entienda que debe hacer un buen uso de los recursos, que lleguen a todos los estudiantes y se mejore la infraestructura”.