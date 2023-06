Parlamentario se refirió al diálogo pre legislativo que propone abrir el Gobierno para avanzar en la materia, instancia en la que insistió que debe haber un trabajo en conjunto las comisiones de Vivienda y Agricultura del Senado

Valparaíso.- “Me parece bien que se abran todos los diálogos posibles, porque creo que este es un tema muy controversial”. Con estas palabras, el senador David Sandoval se refirió a la necesidad de avanzar en una solución integral al problema de las parcelaciones, luego de la exposición que realizara, este martes, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en la comisión de Vivienda de la Cámara Alta.

En la oportunidad, desde el Minagri se dio cuenta del trabajo que se ha estado desarrollando en la idea de poder avanzar en la elaboración de una propuesta para modificar la normativa vigente sobre la subdivisión de predios rústicos y regular el desarrollo de conjuntos residenciales en el sector rural, iniciativa que esperan ingresar próximamente al Congreso.

En tal sentido, Sandoval reiteró la complejidad que tiene el abordaje de esta materia, toda vez que recordó que, por ejemplo durante 2021, la comisión de Agricultura del Senado presentó un proyecto de ley que elevaba la subdivisión predial a cinco hectáreas, moción que incluso estuvo dispuesta para su discusión en la sala de la Cámara Alta, lo que finalmente no prosperó pues se solicitó que la misma fuera analizada primero por la comisión de Vivienda, instancia que rechazó la iniciativa “por cuatro votos a uno”.

En ese contexto, el parlamentario subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo. “Con el MINVU hemos tenido amplios avances cuando hemos hecho trabajo pre legislativo, antes de imponer una cosa”, cuestionando que ya se esté hablando de una determinada cantidad de hectáreas para zanjar el asunto. “Yo no sé si va a contar con los votos de nuestro sector, porque no se trata solamente de fijar 2 hectáreas, porque no es la solución”, puntualizó.

Con todo, el legislador recalcó que sin duda hay externalidades negativas asociadas a esta materia, de las cuales hay que hacerse cargo. “Vemos al Estado haciendo electrificación y agua potable rural, entre otros, y por eso no sé por dónde comenzará este proyecto, si bien creo que tiene más efecto en el ámbito de la vivienda”, señaló, sugiriendo que se abra un diálogo en ese contexto e invitar, a través de la comisión de Vivienda “a un trabajo pre legislativo para que lleguemos con algo más acotado”.

“Hay una infinidad de realidades humanas, sociales. Hay problemas con la disponibilidad de terrenos urbanos, considerando además que la periferia urbana es un espacio distinto y tenemos que hacernos cargo de esa realidad de alguna manera”, indicó finalmente el senador Sandoval, esperando por lo mismo se llegue a una buena solución.