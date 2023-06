La tarde del jueves pasado y mientras se dirigía desde Chile Chico a Puerto Ibáñez, barcaza Chelenco, sufre inconveniente en medio del lago General Carrera. Esto claramente preocupó a los pasajeros y autoridades locales.

Chile Chico.- La Concejala Ángela Valdebenito, se refirió a lo sucedido, “manifestar nuestra enorme preocupación y consternación por lo que está sucediendo hoy día con la conectividad para Chile Chico. ¿Dónde está la fiscalización?, independiente que hoy esta embarcación este haciendo el reemplazo de la barcaza Tehuelche. Nos parece inapropiado y de una irresponsabilidad tremenda sacarla sin la certeza de que está funcionando al cien por ciento (la barcaza Chelenco)”.

Respecto al inconveniente de la barcaza Chelenco, Valdebenito, agregó que, “la barcaza tuvo un incidente, tuvo que recalar de manera improvisada, de emergencia, con la consternación, el miedo de la gente que iba a bordo de esta barcaza, porque no se sabía lo que estaba pasando”.

La Concejala de la comuna de Chile Chico, manifestó que, con los constantes problemas de conectividad, dan cuenta de que, “esta ha sido la peor muestra de esta mala administración del Gobierno, un Gobierno que nos abandona, un Gobierno que nos deja a la merced de las condiciones climáticas, que, si bien no es su culpa, pero si la responsabilidad de no tener un servicio y una fiscalización adecuada para nuestros vecinos”.

Por último, la Concejala Ángela Valdebenito, reiteró el llamado a las autoridades de Gobierno, a los Seresmis que corresponda, a tomar en serio el tema de la conectividad y responder oportunamente a la comunidad.