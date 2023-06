Los clientes tienen plazo hasta el 16 de junio y solo deben suscribirse a boleta digital.

Un llamado a dejar el papel y cambiarse a lo digital hizo la eléctrica Edelaysen para incentivar a sus clientes a realizar este cambio, la compañía eléctrica anunció que sorteará una gift card de $500 mil entre todos los usuarios que se hayan registrado hasta el 16 de junio.

“Para participar, los clientes pueden suscribirse al servicio digital directamente en el sitio web https://web.gruposaesa.cl/web/edelaysen/inicio . De requerirlo, pueden solicitar apoyo en cualquiera de nuestros canales de contacto o directamente en nuestras oficinas”, explicó Jefe de Servicio al Cliente Patricio Raimilla.

Además, el ejecutivo destacó que “recibir la boleta digital implica beneficios como revisarla cuándo y dónde quiera, recibirla el mismo día de su emisión, acceder al pago desde su correo electrónico”.

Esta iniciativa, que evitará la impresión de casi 40 mil kilos de papel al año, es parte de una serie de acciones que edelaysen ejecuta para reducir el impacto al medio ambiente, como también, por ejemplo, la campaña de recolección de pilas.

La compañía eléctrica recordó que el cliente debe realizar el proceso de suscripción completo, inclusive la etapa de validación con el email que le llegará a su correo electrónico. En caso de que comience el proceso, pero no haga la validación, no quedará suscrito y, por lo tanto, no estará participando en el concurso.

El sorteo se realizará el día 19 de junio de 2023, a las 15.00 horas en las oficinas comerciales del grupo Grupo Saesa y el ganador o ganadora será notificado por correo electrónico.