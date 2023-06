Comunidad podrá incorporar su opinión e incidir en la toma de decisiones a nivel regional y nacional respecto a la orientación de políticas de asistencia y promoción de los Servicios Sanitarios Rurales y en la administración del Plan Anual de capacitación, entre otros, en el marco del cumplimiento de la Ley 20.998 que regula a los Servicios Sanitarios Rurales de todo el país.

Coyhaique.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa, informó que esta semana se realizó una jornada de trabajo con los dirigentes de los Servicios Sanitarios Rurales de las comunas de Coyhaique y Aysén, con el objeto de darles a conocer el proceso de creación del Consejo Consultivo Regional.

“Hay un compromiso de nuestro presidente Gabriel Boric el interés que tenemos de seguir avanzando primero en el acceso al agua y también en la cobertura de los Servicios Sanitarios Rurales, así como también nuestra Ministra dentro de la línea de trabajo que quiere potenciar están los Servicios Sanitarios Rurales, y nosotros también manifestamos que uno de los productos más bonitos que tenemos es entregar agua potable a la comunidad, y en el caso de que ya tengan agua, poder asegurar la fuente, asegurar los caudales y la calidad del agua. Para nosotros es destacable el entusiasmo de nuestro equipo de la Subdirección Regional de Servicios Sanitarios, que es muy comprometido y estamos muy orgullosos de ellos“, destacó el SEREMI del MOP

En la primera jornada de capacitación estuvieron presentes los representantes de los Servicios Sanitarios Rurales de Valle Simpson, Cerro Negro, El Blanco, El Claro, Mañihuales, Villa Ortega, Ensenada del Valle Simpson, Coyhaique Bajo, El Blanco, Km23 Aysén y El Balseo, siendo esta actividad replicada próximamente en otros sectores de la región. Así lo señaló, Josefa Gómez Noriega, Gestora comunitaria de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH-MOP), quien indicó que “esta es una primera etapa, en donde se informa y convoca a los dirigentes e integrantes de los Servicios Sanitarios Rurales a participar en un proceso regional de acreditación para que puedan tener derecho a elegir a sus candidatos y posteriormente, en el mes de septiembre pueden presentar sus candidaturas y realizar campañas para ser electos e integrar el Consejo Consultivo Regional, por lo tanto la capacitación realizada es una instancia para que se conozcan, porque en período de pandemia las vigencias de las directivas caducaron, por lo tanto hoy existen muchos dirigentes nuevos que no se conocían, y en esta instancia se les dio esa oportunidad. El 10 de julio se cierra proceso de difusión y desde el 10 de julio y hasta el 22 de agosto del año en curso, ellos se deben certificar. Ya hemos recibido hasta la fecha 20 formularios de inscripción de quienes quieren participar en este proceso de acreditación. En la región se espera lograr entre 4 a 6 representantes, para administrar este Consejo Consultivo Regional y posteriormente, dentro del mes de marzo –abril del próximo año, ser parte del Consejo Consultivo Nacional, en donde representarán la voz de la región de Aysén”.

En la oportunidad, el Director Regional de Obras Hidráulicas del MOP Francisco Real Bahamonde junto con dar la bienvenida a los dirigentes informó que este Consejo estará a cargo de la orientación de políticas de asistencia y promoción de los Servicios Sanitarios Rurales y al mismo tiempo, de la administración del Plan Anual de capacitación, en el marco del cumplimiento de la Ley 20.998 que regula a los Servicios Sanitarios Rurales de todo el país, y agregó “queremos dentro de nuestro trabajo estar presente con ustedes, estar en terreno y apoyarlos en lo que sea necesario y que esté a nuestro alcance. Así que sientan la confianza de poder conversar con nosotros, porque tenemos las puertas abiertas para todos y todas. La conformación de este Consejo Consultivo es una etapa muy importante, porque es una instancia en la que ustedes como región van a poder ser escuchados a nivel nacional, lo que es muy importante para que ellos conozcan su realidad, la realidad de nuestra región que es una realidad muy distinta, que es compleja, pero que son realidades que el Consejo Consultivo las puede llevar a nivel nacional”.

Hacer esta capacitación para lograr tener un Consejo Consultivo es de mucha relevancia para la región, dijo Jenny Vásquez, presidenta del Servicio Sanitario Rural de El Blanco, quien asistió a la capacitación, y añadió: “vamos a tener mucho más peso como dirigentes sociales en el nivel central, porque no nos toman mucho en cuenta de repente para proyectos más ampliados, o nosotros estamos llenos de ríos y de lagos, pero igual en verano tenemos problemas hídricos, entonces es una buena instancia de poder ahora nosotros como dirigentes tener nuestra voz en la parte central. Los Consejos Consultivos y más si son regionales son buenísimos, porque uno como dirigente social puede alzar la voz en un momento en que esté pasando algo en la región, sobre todo en el tema del agua, que nosotros acá somos favorecidos, pero en el verano cuando hay sequía también sufrimos por el tema de las captaciones, porque se baja el nivel del agua, hay que racionar el agua, son hartas cosas que se dan en la región y más en nuestra región extrema. Ahora mismo, también tenemos muchos problemas por la escarcha, por la nieve, por los ríos que quedan turbios y que crecen, entonces son hartas cosas que a uno le afectan como Comité, así que al tener ya nuestra voz, es diferente. Es diferente porque no es como ser el presidente del Comité, ya vamos a tener nuestro representante y que ellos puedan apoyarnos en el momento, cuando se quieran hacer cambios acá en el tema del agua”.

“La idea es que se hagan Mesas de Trabajo con los dirigentes. Ellos van a tener bastante opinión respecto de todas las actividades que nosotros como Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales vamos a realizar durante todo el año en la región. Nosotros siempre los estamos llamando y les pedimos información, pero cuando se forme el Consejo Consultivo Regional les vamos a presentar en forma oficial nuestra propuesta anual de trabajo y ellos van a tener la opción de observarla, o sugerir otros temas que requieren ser tratados, por ejemplo en los Talleres regionales que realizamos anualmente para capacitar a dirigentes, esa será una oportunidad para que ellos puedan aportar”, indicó Josefa Gómez.

Al respecto, Ricardo Marín, presidente del Comité del Servicio Sanitario Rural del km 8 Ruta Puerto Aysén-Coyhaique agradeció a los organizadores de la actividad y agregó “hay un real interés por parte de la autoridad por saber cuál es la real necesidad que tenemos nosotros como Comité. Obviamente no todos tenemos las mismas necesidades, hay diferencias, pero estas instancias son justamente las que nos sirven para dilucidar aquellas diferencias que podamos tener. La verdad es que fue muy provechosa y el Consejo también nos va a permitir tener mayor voz en el futuro, así que felicitar a la autoridad que está organizando todo esto”.

En tanto para Hernaldo Saldivia, tesorero del Servicio Sanitario Rural de Cerro Negro es un deber del Estado entregar esta participación que le da poder a las personas usuarias, que se benefician de un Servicio Sanitario Rural, y agregó “la participación en estas organizaciones da un tremendo poder, porque somos nosotros los que al representar a nivel regional o nacional vamos a poder saltar los conductos directamente. Los que salgan elegidos de los Comités pueden tener audiencias directamente con el presidente de la República y en estas circunstancias privilegiar que el agua dulce que es poca en el mundo, es poca en Chile, también en Aysén es abundante, pero aún falta para poder priorizarse para los seres humanos, en vez de la alta producción agrícola, y estos Comités, estas agrupaciones van a tener el poder de planteárselo a la máxima autoridad de nuestro país”.

Al finalizar la jornada, el SEREMI del MOP invitó a los dirigentes a integrar los diversos procesos entorno al agua que se están llevando a efecto en la región, indicando que “Queremos hacerles una invitación para que se inscriban en el registro de operadores, porque en ese caso son prioridad para que les lleguen recursos públicos y para que tengan asistencia técnica. Además, la participación en el Consejo Consultivo también es importante, porque nos va a permitir incidir como región y necesitamos que de nuestro Consejo Consultivo Regional podamos tener un representante a nivel nacional; en forma paralela, también se está armando el Consejo de Cuencas, en donde nosotros como Ministerio somos parte y asesores, así como también van a participar todos los integrantes de la Cuenca, y como SEREMI he insistido para que en él existan participantes de los Servicios Sanitarios Rurales, así que los invito a que sean protagonistas de su propio destino, cómo vamos haciendo país finalmente, porque esto implica el país que queremos, definir el marco legal de cómo ordenamos y queremos la Cuenca, qué uso vamos a permitir en la Cuenca, y en cómo aseguramos principalmente el acceso al agua”, concluyó.