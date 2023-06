La propiedad había sido utilizada como vivienda de funcionarios y funcionarias, siendo restituida como parte de un trabajo conjunto con las seremis de la Mujer y Equidad de Género y de Bienes Nacionales, y las organizaciones Diversa Patagonia, TransFormando y Cantaries.

El Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, restituyó un inmueble fiscal ubicado en Coyhaique, para su próxima destinación como Casa de las Diversidades y Disidencias de la Región de Aysén.

La propiedad había sido utilizada como vivienda de funcionarios y funcionarias, siendo restituida como parte de un trabajo conjunto con las seremis de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Méndez; de Bienes Nacionales, Irina Morend; y las organizaciones Diversa Patagonia, Transformando y Cantaries.

Tras firmar el acta de restitución, el Delegado Rodrigo Araya subrayó que la iniciativa se enmarca en el mandato del Presidente Gabriel Boric de avanzar en equidad y justicia social con todos los sectores y en todo el país.

“Con esta casa de las disidencias y diversidades estamos cumpliendo con ese mandato y también con una reparación histórica a personas que han tenido una vida con dificultades y que tienen mucho que expresar, en relación a cómo todos somos personas iguales y tenemos derechos para vivir, educarnos, trabajar, desarrollarnos y construir familia. Esperamos que en esta casa de las diversidades sexogenéricas puedan comprometerse las tres agrupaciones en profundizar esa democracia y trabajo colaborativo, a fin de tener una mejor sociedad”, expresó.

El presidente de la ONG Diversa Patagonia, Israel Cortés, destacó que “estamos celebrando un hito histórico en la región, un hito de justicia social y reparación hacia nuestra comunidad. Por primera vez contaremos con una casa de las diversidades, de inclusión para todas, todos y todes las personas de la comunidad LGBTIQANB+ de la Región de Aysén. Es un espacio que vamos a recibir muy contentos, un espacio de educación, de contención que es lo que hoy en día más necesitamos, así es que estamos felices de tener un espacio territorial en la Región de Aysén”, afirmó.

La presidenta de Corporación TransFormando, Paulina Monsalve, coincidió en señalar que “estamos sumamente contentos con este hito. Formamos la corporación no hace mucho, estamos hace poco trabajando juntos y sabemos que es un lugar muy importante para toda la comunidad diversa, de diversidades sexuales, de género y diversidades de todo tipo. Nos enorgullece ser parte de este hito y queremos que esto siga como un trabajo en comunidad, para que la casa sea un lugar de encuentro para todos y todes”, indicó.

El colectivo Cantaries destacó también este avance. “Somos personas trans no binarias y estamos felices y orgullosos de participar en este hito que tanta falta nos hace. Estamos muy agradecidos de todo lo que hemos logrado, orgullosos del movimiento diversidades y es algo sumamente valioso”.

La seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend añadió que “estamos recuperando un inmueble fiscal cuyo uso inicial era para vivienda y hoy se está recuperando para redestinarlo a un uso social y comunitario, en este caso, se ha priorizado la organización de las diversidades, para usos que son tan importantes y significativos para sus vidas”.

La seremi Andrea Méndez destacó que “esta gestión es el resultado del trabajo serio, responsable y comprometido que nos encontramos desarrollando en la Mesa de Diversidades a nivel regional, donde la demanda por un espacio físico capaz de reconocer y fortalecer el importante trabajo que realizan actualmente las organizaciones lo asumimos como prioridad, pues así lo ha mandatado nuestro presidente Gabriel Boric al sostener que hay grupos de la población históricamente postergados, los cuales no pueden seguir esperando, es decir, que debemos materializar con rapidez gestiones tendientes a darles dignidad y justicia. Con esta entrega de inmueble nos estamos aproximando como gobierno a ello”.

ONG Diversa Patagonia, Corporación TransFormando y Colectivo Cantaries entregaron al Delegado Presidencial Regional una carta asociativa en la que declaran su compromiso de trabajo conjunto en la futura Casa de las Diversidades y Disidencias, para las organizaciones firmantes y las que nazcan en el territorio, generando un espacio para talleres educativos, ayudas sociales y operativos de salud, entre otros.