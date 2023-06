En el mes de mayo la localidad de Puerto Río Tranquilo estuvo sin médico durante 15 días.

Rio Ibañez.- Una situación recurrente ha sido la falta de médicos por extensos periodos de tiempo en las distintas postas que existen a lo largo de la comuna de Río Ibáñez, periodos que van desde quince días hasta un mes, lo que se ha hecho más complicado en estos días donde hubo un aumento en las enfermedades de tipo respiratorias sobre todo entre los adultos mayores y los niños, estos últimos afectados sobre todo por el virus sincicial. El concejal Rubén Sandoval, se refirió a este tema: “Cuando el médico vaya a salir, por distintas razones, muchos días, hubiera otro profesional que lo reemplace, en este caso Salud Rural pueda prever este tipo de situaciones, y no se queden las postas sin doctores”.

Vecinos de la comuna han manifestado su preocupación ante esta situación, y es que la falta de médicos tiene un impacto en la prevención de la salud. La escasez de especialistas demora la realización de exámenes preventivos, la atención de personas con enfermedades crónicas, y la entrega de medicamentos muchas veces se ven comprometidos, lo que a la larga pudiese empeorar de manera considerable la calidad de vida de los pobladores, Marcia Álvarez, Concejala de la comuna, manifestó su descontento ante este hecho: “Desde el servicio debiera haber un plan b ante estas situaciones, hemos tenido bastante situaciones de personas que han presentado cuadros respiratorios, temas estomacales, con personas de edad avanzada, niños, bebés incluso, los cuales no pueden tener la opinión de un especialista, ese es el malestar de los vecinos no poder contar con un médico, y sentir simplemente que no estamos dentro de sus radares en lo que es el área de salud”

Incluso el fin de semana pasado ocurrió un lamentable fallecimiento en Bahía Murta, donde al no encontrarse un médico presente, se tuvo que realizar el trámite del certificado de defunción en la ciudad de Coyhaique. El Alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Santana hizo un llamado a las autoridades a hacerse cargo de esta situación, que tiene en alerta a los habitantes de la comuna: “Estamos atravesando un aumento fuerte de las enfermedades respiratorias, no estamos ajenos a lo que está pasando en la Región y en el país, por lo tanto requerimos también , de que se tomen medidas en el asunto, y las comunidades puedan estar debidamente informadas de porqué no han tenido los médicos que están destinados a las postas, y que justamente en estos meses de invierno es cuando más se requieren , y en ese sentido llamar a las autoridades correspondientes a que tomen cartas en el asunto, y que prontamente puedan estar los médicos al servicio de la comunidad, sobre todo hoy en día que se requieren más”

Se espera que, en los próximos días, cuando comience oficialmente el invierno, se normalice esta situación, y la comunidad de Río Ibáñez pueda contar con los médicos necesarios para ir en ayuda y cuidados de las personas que habitan la comuna.