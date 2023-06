Luego del cierre de postulación al llamado a concurso del 8% FNDR año 2023, el cual está dirigido a organizaciones privadas sin fines de lucro, municipalidades y otras entidades públicas, son muchas las organizaciones que no lograron financiar sus iniciativas, algunas por no cumplir con los requerimientos del concurso y otras por falta de recurso por parte del gobierno regional y sus ítems presupuestarios definidos para el año 2023.

Coyhaique.- Si bien, esto es un concurso, situación que todas las organizaciones comprenden, se logró dar una gran cobertura regional y muchas actividades serán desarrolladas tanto en el ámbito formativo, competitivo, recreativo, preventivo y otras actividades que las organizaciones estimaron convenientes postular, por otra como en todo concurso no se logró una intervención del 100% ya que los recursos son limitados y el presupuesto regional solo permite cierto monto del 8%.

Como señala la consejera regional por Aysén Loreta Villegas A., una de las atribuciones de la Gobernadora Regional es poder entregar de forma no concursable un presupuesto único que se encuentra contenido dentro del 8% denominado Asignación Directa, correspondiente y focalizado a organizaciones que por no quedar con presupuesto por parte del concurso pudiesen ser financiadas como requerimiento urgente con estos fondos entregados y priorizados directamente por la autoridad regional.

Dentro de toda lógica el concurso fue un éxito, sin embargo, dentro de la denominada Asignación Directa la Gobernadora Regional destinó 100 millones de pesos de un total disponible 424 millones, es decir, una organización recibió el 23,5% de los recursos disponibles para el año 2023, Los cuales destino para una actividad desarrollada en la comuna de Coyhaique y que convocó en el mes de abril 2023 al 5º Encuentro latinoamericano y del caribe de mujeres rurales, una actividad que nadie pone en duda se deba desarrollar ya que, debemos entender que los países conviven en diferentes ámbitos tanto culturales, productivos y dándole un lugar privilegiado al trabajo, liderazgo y dedicación de todas las mujeres del mundo ; teniendo presente el gran presupuesto involucrado la representatividad de los territorios donde residen mujeres rurales de nuestra Patagonia con una identidad propia , no se observó una gran convocatoria, sin duda la actividad fue visualizada como un éxito regional.

Comenta el consejero Regional por la provincia de Capitán Prat Victor Escobar M., sabemos que existen otras entidades del estado que pudiesen y debiesen hacerse cargo de esta actividad donde se involucró una suma considerable de recursos regionales, no dejemos de mencionar al Ministerio de Agricultura y Ministerio de la mujer y equidad de género que por su propia naturaleza debiesen haber tomado un rol más protagónico, ambos ministerios debiesen liderar estas iniciativas en conjunto con el gobierno regional y de esta forma evitaríamos hoy tener un déficit en recurso disponible en la glosa de asignaciones directas para apoyar y financiar diversas iniciativas con carácter de urgencia y/o inmediatez que han presentado las organizaciones de nuestra región de Aysén.

Hoy y a todas luces nos encontramos con un presupuesto de asignación directa ya sin recursos, se han entregado explicaciones a muchas organizaciones regionales que han solicitado recursos por esta vía donde la cobertura y liderazgo es principalmente de mujeres de nuestra región, iniciativas muy importantes como son el financiamiento para mejorar y concientizar actividades para la condición de espectro autista, iniciativas que fomentan la salud y el esparcimiento de dueñas de casa y un sinfín de otras donde se fortalece la vida social cultural y deportiva principalmente de mujeres de la región.

Se lamenta de sobre manera no se hayan tomado resguardos serios y responsables respecto de esta asignación cuantiosa, sabiendo que no todas las iniciativas que requieren de financiamiento cumplen con requisitos para postular al 8% y que esperan poder ser financiadas por una asignación que ya en el primer semestre del presente año, no cuenta con sustentabilidad económica para poder respaldarlas, esperamos que en una próxima discusión de este marco presupuestario se “empareje la cancha” y podamos bien representar las necesidades de todos los territorios y de todas las personas, donde además y sin dejar de respetar la atribución del ejecutivo regional, se escuche y atienda la voz de los Consejeros Regionales.