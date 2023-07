La Comisión Asesora contra la Desinformación es una entidad creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, con el objetivo de asesorar en el análisis del fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local. Esta comisión es de carácter temporal y está compuesta por académicos y profesionales.

La idea de generar esta Comisión comenzó cuando la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, participó en la reunión del Comité de Gobernanza Pública a nivel ministerial en noviembre del año pasado en Luxemburgo, abriendo el plenario, donde hubo representantes de 38 países de la OCDE, enfatizando en aquella oportunidad que, “en un mundo globalizado como el de hoy, las soluciones no son individuales, son colectivas” y agregó, “en este último tiempo, hemos visto cómo las noticias falsas, la mentira malintencionada y el engaño han sido utilizados para poner en riesgo a nuestras democracias alrededor del mundo. Chile, por supuesto, no ha sido la excepción”.

Samuel Navarro, Seremi (S) de Gobierno señaló: “Existen algunos mitos que hay que derribar en contra de esta Comisión, esta no es una idea de la ministra Camila Vallejo, tampoco es una idea local, no es una ocurrencia de alguien del Gobierno, esto ya está instalado en países de la OCDE, de la Unión Europea. En Francia por ejemplo, hay comisiones contra la desinformación por recomendación de la OCDE de establecer este tipo de iniciativas. Esta no es una Comisión sancionadora ni fiscalizadora, no va a ir en contra de algún medio de comunicación o de una opinión en particular. Va a estar regida bajo el Ministerio de Ciencias y Tecnología y será una comisión asesora consultiva que va a entregar propuestas en relación a qué medidas administrativas o legislativas se pueden adoptar contra la desinformación. La democracia se fortalece cuando fluye información, la información es poder, pero la desinformación es un poder tan tremendo que está afectando y socavando las democracias”.

Cabe señalar, que las funciones de la comisión incluyen: Recomendar medidas que contribuyan al desarrollo de la política pública sobre la base del análisis de la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia.

Asesorar técnicamente la participación del Ministerio en el Hub de Desinformación de la OCDE y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia.

Elaborar informes de actividades que contengan las propuestas o conclusiones que surjan en el marco de su funcionamiento, proponer recomendaciones y resolver consultas sobre las temáticas señaladas.

La comisión está presidida por el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y está integrada por representantes de universidades estatales y privadas, ONGs, fundaciones, sociedad civil y organizaciones de fact-checking. Los integrantes de la comisión ejercen sus funciones ad-honorem y su desempeño no implica la creación de un cargo público.

Al respecto, Verónica Vallejos, Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Macrozona Austral (Aysén y Magallanes) indicó: “”Frente al problema de la desinformación que estamos viviendo como sociedad, principalmente en las plataformas digitales, como lo son las redes sociales, la Comisión Asesora para la Desinformación, que trabajará por un año, buscará dar respuestas desde la ciencia y el conocimiento a este fenómeno, prestando asesoría técnica al MinCiencia y a SEGEGOB. La Comisión va a estar constituida por académicas y académicos de universidades nacionales, expertos y expertas de la sociedad civil y de fact checking que trabajarán ad honorem. Aprovecho esta instancia para recalcar que esta Comisión sólo asesorará, no generará proyectos de ley ni propondrá medidas a adoptar, ni busca afectar la libertad de expresión. Su tarea será analizar y evaluar el fenómeno global de la desinformación sólo en las plataformas digitales, no en los medios de comunicación masivos”.

La comisión se reunirá en las fechas determinadas por su presidente, en las dependencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en la ciudad de Santiago o en otro lugar y sus sesiones pueden ser presenciales, telemáticas o híbridas. La instancia cuenta con una Secretaría Técnica, la cual coordina y registra las sesiones de la comisión, apoya el trabajo de la comisión en materia de solicitudes y recopilación de información, síntesis de discusiones, redacción de documentos, entre otras funciones.