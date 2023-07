El proyecto duró nueve meses en los cuales se desarrollaron talleres, mentorías y eventos de vinculación en 5 comunas de la región.

El pasado jueves 29 de junio en Coyhaique, Emprediem junto a Corfo Aysén dieron cierre al programa Viraliza “Philia, potenciando las redes colaborativas de Aysén”, el cual buscó fortalecer las redes de apoyo y generar comunidad entre las emprendedoras del territorio a través del intercambio de experiencias y conocimientos, el emprendimiento colaborativo de triple impacto y la intervención formativa.

Al respecto, Humberto Marín Leiva, director de Corfo Aysén, indicó que uno de nuestros ejes transversales es incorporar el enfoque de género a la gestión. “Para nosotros, como Corfo, es tremendamente importante que las protagonistas sean precisamente mujeres. Hoy nos encontramos en un proceso de cierre con 30 mujeres empresarias y emprendedoras que han demostrado ser valientes y que están trabajando en el fortalecimiento de sus competencias empresariales apoyadas por el proyecto Philia de Emprediem, con financiamiento Corfo. Tuvieron un proceso de aprendizaje importante, con el apoyo de otras empresarias y emprendedoras que están un poco más avanzadas en su proceso de negocio. Se generó un espacio de conversación y colaboración entre los distintos actores en una relación horizontal, siempre pensando en el desarrollo de las unidades productivas que estas 30 mujeres lideran en la Región de Aysén”.

Por su parte, Marcela Leiton Troncoso, directora de Redes y Acompañamiento de Emprediem expresó: “Ser la coordinadora de este programa ha sido un honor. En Philia buscábamos fortalecer el emprendimiento femenino desde instancias de formación, acompañamiento y vinculación comercial, además de generar redes y vínculos entre las mismas emprendedoras y que pudieran ayudarse a potenciar sus negocios. Vivimos un evento de cierre maravilloso en donde pudimos volver a conectar de forma presencial acá en la región con todos nuestros colaboradores. Siento mucho orgullo de este proceso y de cómo las emprendedoras fueron avanzando, fortaleciendo sus negocios y cómo esto les brindó herramientas para poder seguir funcionando de una forma sostenible todos sus emprendimientos”.

Philia Aysén fue un programa liderado por Emprediem, impulsado por Mentores de Impacto (MDI) y apoyado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la Fundación Prodemu.

El proyectó duró nueve meses en los cuales se desarrollaron talleres, que brindaron herramientas y metodologías con foco en la inteligencia colectiva. Se hicieron mentorías grupales y una jornada de speedmentoring con mentoras/es provenientes del ecosistema y de la Red de MDI, permitiendo así transferir conocimiento desde la experiencia para que las emprendedoras ampliaran su visión y aplicaran a sus emprendimientos.

Asimismo, se realizaron eventos de vinculación para que las emprendedoras pudiesen participar de una ronda de negocios con impacto, con foco en mujeres, para así crear nuevas alianzas estratégicas y vincularse con otras empresas.

Nancia Olavarría, emprendedora de la región, manifestó su gratitud por la oportunidad brindada. “Esta experiencia fue reunir información, recopilar y hacer un arreglo en la agenda de todas las cosas que yo he ido aprendiendo. Entonces como que me ordenaron y ahora estoy más enfocada y tengo una visión hacia dónde quiero ir y eso lo agradezco. El hecho de encontrarme con otras pares y ver que ellas están en mí misma situación me dio fuerza para seguir adelante y decir sí, yo también puedo”.

En la misma línea, Ingrid Osorio de Fundación Prodemu, afirmó estar muy contenta de haber sido partícipe durante todo el proyecto. “Fue muy grato encontrarse aquí con mujeres, con caras y rostros que uno ya ha visualizado antes en el territorio. Estamos muy orgullosos y contentos de ser parte de esta gran iniciativa que da cuenta del trabajo colaborativo en red que estamos generando entre Fundación Prodemu y los distintos sectores”.

El programa Viraliza Metodología: Red de Emprendimientos Liderados por Mujeres de Corfo busca promover y fortalecer emprendimientos liderados por mujeres, a través de la elaboración de metodologías de trabajo enfocadas en consolidar redes de apoyo que les permitan a las emprendedoras compartir experiencias, conocimientos y recursos para el desarrollo de sus negocios.

