Parlamentario se refirió nuevamente a este tema, en el marco de una nueva sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta, instancia hasta la que llegó el Contralor Jorge Bermúdez, donde expuso propuestas para evitar estas situaciones

Valparaíso.- El caso convenios sigue en debate en el Senado. Y fue nuevamente el turno de la comisión de Vivienda de la Cámara Alta la que se tomó la atención, a partir de la participación del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien fue invitado para dar a conocer los antecedentes que maneja dicha instancia en relación a las diversas fundaciones y corporaciones en materia de traspaso de recursos fiscales.

Sobre el tema, el senador David Sandoval fue enfático en señalar que todo lo que se ha generado, a partir de lo que se descubrió en la región de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, es una lección muy dura “porque se está “sacando” la plata” y perjudicando de esa manera a la gente que está viviendo en campamentos, en precarias condiciones de habitabilidad. “Eso es lo cuestionable”, subrayó.

El parlamentario, además, dijo valorar la exposición del Contralor Bermúdez, señalando que se hará permanente seguimiento a estos temas, cuestionando de paso al ministerio de Hacienda, el que considera ha tenido omisiones graves dado que, existiendo un manual de transferencia de recursos públicos, no se entiende “que todavía tengamos este grado de debilidad”.

Caso Procultura en Aysén

En la oportunidad, Sandoval también se refirió el caso de la Fundación ProCultura en Aysén, entidad que había sido definida por el Gobierno Regional para ejecutar un proyecto en la Provincia Capitán Prat. “Este tema ha sido objeto de una declaración pública de los consejeros regionales de Aysén, donde establecen responsabilidad a los procedimientos administrativos de la actual autoridad política regional”, indicó.

Sandoval recordó que dicha iniciativa en un comienzo iba a ser ejecutada por el FOSIS, con una inversión de alrededor de 800 millones de pesos, lo que finalmente no prosperó, poniéndose término de manera anticipada al convenio, pasando a ser ahora una iniciativa a ejecutar por la fundación ProCultura con un presupuesto de $1.673 millones de pesos, “para atender a las mismas familias en la misma provincia Capitán Prat y con el mismo objeto”.

En ese sentido, el legislador indicó que, si bien no se ha dispuesto ningún recurso para la ejecución del proyecto en la mencionada provincia, lo que pudo haber salvado financiera y administrativamente a la autoridad, a juicio de Sandoval no se pueden dejar de considerar “las responsabilidades que hay aquí, porque se generaron una serie de acciones, entre ellas, llegó el convenio firmado por la fundación, solo que no se terminó por rubricar”, precisó.

Propuestas de la Contraloría

Durante el desarrollo de la comisión, el contralor Bermúdez planteó ocho medidas para resguardar los traspasos de recursos públicos a privados. A corto plazo, se propone Eliminar la expresión “corrientes a instituciones privadas” del artículo 23 de la Ley de Presupuestos; Que se dicte por parte del Ministerio de Hacienda el instructivo de aplicación general respecto del contenido de los convenios de transferencia; establecer la obligación de rendición de cuentas a través de la plataforma SISREC de la CGR; y exigir en los convenios la constitución de garantías a partir de determinados montos transferidos, así como la aplicación de sanciones en caso de mala utilización de los recursos.

A mediano plazo, se propone Aplicar el estatuto de probidad de la nueva ley de compras públicas a los destinatarios de transferencias y Fortalecer el registro de la Ley 19.862, facilitar su interfaz, establecer interoperabilidad y generar reportes sobre las transferencias recibidas.

Mientras que, en el largo plazo, propuso Trabajar una ley marco sobre transferencias del Estado y Diseñar un sistema de información donde se registren todas las transferencias de recursos que realiza el Estado a entes privados.