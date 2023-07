El estudio forma parte del programa Atracción de Inversiones que lidera la corporación en el territorio y cuenta con el financiamiento y apoyo técnico del Gobierno Regional de Aysén.

Coyhaique.- Con el objetivo de identificar oportunidades y brechas existentes en la Región de Aysén, la Corporación de Fomento de la Producción inició un estudio para identificar la oferta y cadena de valor regional que servirá como insumo estratégico para nutrir y potenciar una propuesta de atracción de inversión en el territorio.

Así lo informó Humberto Marín Leiva, director de Corfo Aysén, quien explicó que se busca posicionar a la Región de Aysén como territorio con características y atributos especiales y únicos, ofreciendo un entorno privilegiado para localizar inversión.

Marín detalló que Corfo está ejecutando el programa Atracción de Inversiones, financiado y apoyado técnicamente a través del Gobierno Regional de Aysén, que busca reducir las asimetrías de información y aumentar las capacidades de coordinación público-privado a nivel regional, con el propósito de promover una mayor inversión en el territorio. “En este contexto, y luego de sostener conversaciones con representantes de los sectores privado, público, academia y Gobierno Regional, es necesario establecer una línea base que identifique la oferta priorizada de oportunidades de inversión regional, basada en aquellas cadenas de valor, donde la región presenta ventajas competitivas. Esto servirá como una herramienta de planificación en la que convergen las opiniones y el trabajo desarrollado con los actores clave del territorio”.

Yessica Lagos Cárdenas, Jefa de la División de Fomento e Industria -DIFOI- del Gobierno Regional de Aysén, indicó que este trabajo permitirá acortar brechas de desarrollo en la región. “Desde un principio estamos trabajando con Corfo porque es un socio estratégico que tiene la experiencia de haber apoyado muchas inversiones en la región. Sin embargo, desde el Gobierno Regional también tenemos la responsabilidad de concretar este despegue que requiere el territorio, porque vemos que su desarrollo ha estado estancado en las últimas décadas. creemos que es la inversión y la innovación las herramientas fundamentales para que esto suceda, y lo tenemos muy claro desde el programa de la Gobernadora, pues creemos que estos son los elementos que nos darán una mirada de futuro y de cómo concretamos proyectos que se hagan cargo de las brechas de nuestra región”.

ESTUDIO OFERTA DE VALOR

El trabajo será desarrollado por Andes Value Research, con experiencia en estudios similares en otras regiones de Chile y que cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario.

Su objetivo será caracterizar la realidad de la región y sus comunas, como destinos para la inversión; conocer en detalle las características generales y particulares de la cadena de valor dentro de los principales sectores productivos de la región, identificando aquellos rubros emergentes con potencial para la inversión nacional y establecer la oferta de valor regional que permita identificar claramente sus elementos más destacados y las brechas existentes como un destino de negocios para inversionistas. Finalmente, se busca identificar información para entregar al inversionista nacional, como detallar inversionistas y proponer tipos o mecanismos de articulación que se requiera de distintos servicios públicos, o formular estrategias que faciliten el vínculo para lograr materializar la inversión.

ATRACCIÓN DE INVERSIONES

El Programa de Apoyo a la Atracción de Inversiones en Aysén (PAI) propone constituir capacidad de gestión regional que permita aprovechar las distintas oportunidades de desarrollo que el territorio presenta, fortaleciendo sus ventajas competitivas particulares y combatiendo las barreras que limitan el clima de inversiones existentes en la región.

Al respecto, Marín indicó que el propósito es incrementar las inversiones privadas en Aysén. “La región debe ser protagonista de su desarrollo, pero esto no se logra sin aunar miradas del sector privado y público. Sabemos que existen factores que dificultan realizar una inversión (alto costo de la vida, logística, transportes, etc.). Sin embargo, si logramos fortalecer una red de promoción y facilitación público-privada y promover el instrumental de incentivos públicos del que dispone Corfo y el Estado, podremos entregar servicios e información que incidan positivamente en las decisiones de inversiones empresariales, que conversen con un desarrollo sustentable, que sea estratégico para la región y que aumente nuestra competitividad, así como también la calidad de vida de cada una de las personas que habita este austral territorio”, explicó.

El equipo de trabajo lo componen Trinidad De Smet D’olbecke y Alejandra Aguilar Gallardo, cuya tarea central es mantener una oficina de promoción y facilitación público-privada de inversiones, disponiendo de información estratégica, sobre costos, factores productivos y de condiciones de entorno, junto a datos relevantes que faciliten la evaluación de proyectos de inversión, por parte de inversionistas privados. Asimismo, serán las encargadas de difundir los diferentes incentivos y programas especiales que favorecen la inversión en este territorio, como la Ley Austral, el DFL 15, el DS 889 y la Zona Franca.