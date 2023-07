Luego que la localidad de Cochrane estuviera varios días sin telefonía móvil y con serios problemas de internet, afectando especialmente a los clientes de Entel y Movistar, el diputado Miguel Ángel Calisto anunció la presentación de un proyecto de ley que aumenta las sanciones a las compañías por no entregar el servicio, además de habilitar al usuario afectado a presentar una denuncia en los juzgados de policía local.

Valparaíso.- Según el legislador, “una situación como la que vivimos en Cochrane, donde estas empresas estuvieron sin servicio por tres o cuatro días, no sucedería en Providencia, Santiago o Viña del Mar. Esto no puede ser, tenemos que asegurar la conectividad digital y telefónica en todas las comunas, especialmente en aquellas que están más alejadas”.

“Por estos motivos vamos a presentar un proyecto de ley que establece sanciones para cuando las empresas de telefonía no cumplen con el servicio ofrecido. Estas multas serán de 100 UTM diarias, para que así la empresa solucione lo antes posible los problemas técnicos y restablezca el servicio”, indicó el legislador.

Calisto agregó que “también nuestro proyecto habilitará al usuario afectado a presentar una denuncia ante el Juzgado de Policía Local. La idea es que el tipo de procedimiento que se habilitará para estos casos sea sin abogado, con pruebas menos estrictas. La idea es simplificar el proceso de la denuncia”.

“La idea también es incluir compensaciones para los clientes, los que sean equivalentes a los días que estuvieron sin el servicio”, aseguró.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto, señaló que “es importante que se vayan terminando los abusos y la gente de las zonas extremas tengan un trato digno, no sólo por los organismos del Estado, sino también por las empresas, que entreguen la misma calidad en el servicio que en la zona central”.