Sensibilizar y hacer un llamado a la población a denunciar el delito de trata de personas, fue el objetivo de la actividad de difusión desarrollada la mañana de ayer en inmediaciones de la Plaza de Armas de Coyhaique, instancia que fue organizada por la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH, el Servicio de Migraciones y la Delegación Presidencial Regional, esto en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemora el próximo domingo 30 de Julio.

Coyhaique.- Cabe mencionar que la trata de personas, es un delito en nuestro país que fue incorporado a la legislación chilena a través de la Ley N° 20.507 del año 2011, y que consiste en captar, trasladar, acoger o recibir una persona mediante violencia o engaño, para someterla a explotación sexual, incluyendo la prostitución y la pornografía forzada, trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a ésta o extracción de órganos, constituyendo una de las más graves violaciones a los DD.HH, pues vulnera la dignidad y libertad de una persona, afectando su integridad física y psíquica.

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos (s) Hans Zimmermann Dueñas explicó que “Conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas desde la Seremía de Justicia y Derechos Humanos es sumamente relevante, pues está relacionado con la articulación intersectorial que hemos venido promoviendo con otros servicios en pos de la prevención de este delito, pues hemos visto como el delito de Trata de Personas ha ido en aumento en nuestro país, no así a nivel regional, pero sí representa una preocupación latente para el Estado y nuestro Gobierno en particular, recientemente en la región de Magallanes un ciudadano chileno fue condenado por este delito, por someter a ciudadanos extranjeros a trabajos forzados, siendo condenado finalmente a 5 años y 1 día de presidio efectivo, en definitiva hablar hoy día de Trata de Personas, hablar de esta forma de esclavitud moderna y hacer difusión de este tipo de delitos en pos de la prevención es muy importante para que la gente conozca, se informe y para que también quienes pudiesen estar viviendo una situación de esta naturaleza se animen a denunciar, es importante saber que uno de los elementos de este delito dice relación con el engaño de la víctima, quien termina prestando su consentimiento a través de este engaño impidiéndole ser consciente que está sometida a trabajos forzados, explotación sexual e incluso la esclavitud, entonces hacer conciencia sobre el valor y el respeto a los derechos humanos, de la dignidad humana, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica es una de nuestras misiones y por eso es tan importante hablar y educar sobre delitos que atentan directamente contra derechos de esta categoría”.

Mientras que el Director Regional del Servicio Nacional de Migraciones, Israel Villavicencio explicó que “es un día muy importante el 30 de julio y es por ello que a nivel nacional la Mesa Intersectorial de Trata de Personas ha convocado el día de hoy en la mañana en plazas y lugares con afluencia de público a lo largo de nuestro país para conmemorar difundiendo e informando a las personas que transitan para señalarle la importancia de este delito, es un delito con características especiales en la que las propias víctimas no se auto representan como tal, lo que dificulta la persecución tanto de la fiscalía como de las policías en nuestro país, es muy importante que las personas sepan que este delito sigue existiendo, que es un delito permanente y que hay que denunciar sin ninguna duda”.

Mientras que la Coordinadora Regional de Seguridad Pública Camila Covarrubias destacó que “es de suma relevancia poder conmemorar este día y poder dar a conocer a la población de que se trata ese delito y cómo podemos también denunciar a tiempo y poder proteger a las víctimas de estos delitos, haciendo una denuncia formal a través nuestro programa Denuncia Seguro de la Subsecretaría del Delito marcando *4242, que es un número de denuncia anónimo y gratuito desde celulares, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, como servicio trabajamos activamente en esta mesa de trabajo para poder mantener por una parte informada a la población de cómo prevenir situaciones de este tipo, y para que los extranjeros que están en nuestro país o los propio chilenos no sean víctimas de este delito”.

Ahora, respecto a las denuncias, Israel Villavivencio fue enfático en señalar que “las personas pueden hacer sus denuncias en cualquiera de las dos policías ya sea Carabineros o la PDI, en la propia Fiscalía, y además están los distintos servicios que tomamos representación en esta mesa intersectorial o una importancia técnica como es el Servicio Nacional de Migraciones, la Coordinación Regional de Seguridad Pública, el Centro de Apoyo a Víctimas, la propia delegación regional, somos servicios que estamos atentos a las denuncias que puedan hacer los usuarios, además de orientarlos y apoyarlos para que lo lleven a cabo”.

Finalmente, cabe precisar que en esta actividad estuvieron presente los servicios e instituciones integrantes de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas a nivel regional como Delegación Presidencial Regional, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Servicio Nacional de Migraciones, Programa Mi Abogado, Seremi del Trabajo y Previsión Social, Centro de Apoyo a Víctimas, Dirección del Trabajo, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Seremi de Desarrollo Social y Familia, Carabineros y Defensoría de la Niñez.