Articulados por la Delegación Presidencial Provincial de Aysén, en el marco del Programa Gobierno en Terreno, confluyeron en la comuna de Guaitecas diversos servicios públicos para atender los requerimientos y consultas de la Comunidad del archipiélago.

Melinka.- El desarrollo de una Plaza Ciudadana en la Junta de Vecinos “Los Cipreses” de Melinka y sendos Diálogos Ciudadanos en las localidades de “Repollal Bajo” y “Repollal Alto” de la zona insular, permitió a los servicios del Estado como SERCOTEC, FOSIS, SERNATUR, CONADI, SERVIU, Carabineros de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas, presentar su oferta pública y orientar a los usuarios respecto de sus intereses y necesidades.

Para el Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, se trató de un despliegue de gestión territorial muy exitoso que contó con alta convocatoria en cada una de las actividades, el cual contó con el apoyo del Alcalde Marcos Silva y los profesionales de la Ilustre Municipalidad de Guaitecas.

Al respecto, la autoridad provincial destacó que “hemos estado junto a los servicios públicos en la comuna de Guaitecas desarrollando el mandato que tenemos por parte del Presidente de la República Gabriel Boric, en términos de acercar a la gente la información que necesita, facilitando la gestión de sus trámites en su propio territorio, pues todos los ciudadanos tienen el derecho a ser atendidos por los organismos del Estado”, agregó.

En el tradicional Fogón de “Repollal Bajo”, la dirigente de Guaitecas y Presidente de la Junta de Vecinos Marlene Chiguay, agradeció la reunión sostenida en dicho espacio de encuentro cultural y social, destacando la oportunidad que tuvieron los vecinos de dialogar en forma directa con las autoridades y servicios públicos asistentes. “Es muy importante que no se olviden de que existe una población insular donde habitamos personas que tienen ganas de mejorar su condición de vida y el entorno donde habitan. Por eso valoramos la oportunidad que tuvimos como vecinos para poder plantear nuestras peticiones y resolver las dudas. Esperamos que todo esto se transforme en hechos concretos que nos permitan seguir avanzando y creciendo como Comunidad”, subrayó.

En tanto, el Alcalde de Guaitecas, Marcos Silva Miranda, refirió que a pesar de la contingencia que vive el sector de la pesca artesanal (por la judicialización del acuerdo de Zonas Contiguas), es muy importante seguir acercando la atención de los servicios del Estado hasta su comuna. “Quiero manifestar que agradezco en nombre propio y de mi comunidad, esta instancia de acercamiento de la instituciones públicas hasta Las Guaitecas. Así como para ellos es complejo trasladarse hasta aquí por las dificultades de la geografía y conectividad, parta nosotros también lo es, acudir hasta la capital regional o provincial para resolver nuestros temas. Por eso no tengo duda que se trata de una jornada muy fructífera que si bien no deja siempre conformes a todos, de igual modo suma y eso es lo más importante”, concluyó.

Durante su visita a la zona, el Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, sostuvo reuniones focalizadas con dirigentes y pescadores artesanales de Guaitecas, Representantes de la Armada y Carabineros de Chile, el Cuerpo de Bomberos de Melinka y los miembros de las Comunidades Indígenas “Pu Wapi” y “Lincomán”, entre otras.