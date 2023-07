 La iniciativa está dirigida a mayores de 18 años que no han finalizado la educación media, para fines laborales y de continuidad de estudios. Postulaciones en www.sence.cl con cupos ilimitados.

Coyhaique.- Con el propósito de mejorar la empleabilidad de trabajadoras y trabajadores, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, lanzó un nuevo programa, denominado, “Graduáte. Se trata de una plataforma gratuita, en línea, que entrega herramientas y contenidos necesarios para preparar a las y los trabajadores y adultos en la rendición de exámenes libres ante el Ministerio de Educación y, de esta manera, logren completar la educación media.

La presentación del nuevo programa se realizó en una reunión que contó con la participación de los Seremis de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz y de Educación, Isabel Garrido; Claudio Rivera, director de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; Pedro Sanhueza, Director(s) regional de la Dirección del Trabajo, usuarios/as interesados, Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) Coyhaique; René Ordoñez, coordinador regional educación adulta, entre otras entidades.

Durante la instancia, el Seremi de Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz, destacó la importancia de la educación adulta para mejorar la empleabilidad, “(estamos) Lanzando el Programa Gradúate donde nos acompaña la Seremi de Educación, el Director de Sence, la CUT, porque este es un programa que para nuestra Región de Aysén hoy día es fundamental, donde permite que las personas, de manera virtual a través de internet, puedan terminar su 4to. Medio laboral o su 4to medio científico- humanista y obtener la licencia de 4to.medio. Con eso, por ejemplo, las personas del litoral pueden tener su licencia de patrón de nave y licencias de conducir, nos permite mejorar y como dice nuestro Presidente Gabriel Boric, nuestro Gobierno, tener un trabajo decente para el buen vivir y que las personas puedan tener un mejor desempeño en su vida, hombres y mujeres de nuestra región de Aysén”.

En esta misma línea, la Seremi de Educación, Isabel Garrido, se refirió a la reactivación educativa y los efectos de la pandemia, “Tremendo valor esta iniciativa del ministerio liderado por la Ministra Jara y el Ministro Ávila de Educación porque aporta decididamente a muchas de las metas que nos hemos propuesto como Gobierno, en primer lugar la reactivación educativa, mucho se ha conversado con respecto a cómo dos años de pandemia expulsaron a muchos estudiantes, personas jóvenes y adultas a quienes está dirigido este programa tienen una oportunidad concreta para poder hacerse acompañar y pasar los exámenes y tener su 4to. Medio, así es que nos ponemos muy felices por lo que aporta este objetivo que ha delimitado el Presidente Boric, que es la justicia social, es la equidad”.

Añadiendo la autoridad de educación sobre la oportunidad concreta que entrega el programa Gradúate de Sence dada la alta deserción, “Porque en primer lugar, las personas que se retiran de los establecimientos educativos suelen ser mayoritariamente mujeres que tienen que cuidar a otras personas, mujeres que quedan embarazadas, por ejemplo, en edad adolescente y no continúan sus estudios, también porque es la población más vulnerable y más vulnerada, aquellos que no terminaron sus estudios, que no tuvieron oportunidades y esto les entrega una oportunidad, insisto, concreta, ya que las tasas de aprobación de estos exámenes suelen ser bajas, al no existir acompañamiento. Este trabajo conjunto, viene a solucionar este problema, a resolverlo por lo tanto invitamos a que ingresen a la plataforma, puedan continuar y terminar sus estudios y adquirir nuevas oportunidades. Nuestra región junto con la región de los Ríos, Los Lagos y Magallanes son las regiones que mayor cantidad de personas que se han retirado del sistema”, afirmó la Seremi Garrido.

La plataforma “Gradúate” es gratuita. Con el propósito de permitir la preparación de la rendición de exámenes libres para personas mayores de 18 años que no hayan culminado la educación media, el contenido cuenta con los siguientes sectores de aprendizaje: Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Lengua Castellana y Comunicación, Educación Matemática e Idioma Extranjero Inglés.

“Una de las medidas para que las personas puedan generar o puedan encontrar un nuevo empleo es su 4to. Medio, por eso como Sence, estamos trabajando en conjunto con la Seremi de Educación y el Seremi del Trabajo para que las personas se puedan inscribir. Es completamente gratuito, son cupos ilimitados, todas las personas que estén interesadas pueden ser parte de esto. Desde el mes de julio a agosto va a estar la plataforma abierta para que ya en el mes de octubre, las personas puedan rendir estos exámenes libres, acá lo importante es generar herramientas, generar competencias laborales concretas”, afirmó el director(s) regional de Sence, Mauricio Toro.

Por su parte, el director de la CUT, Claudio Rivera, hizo un llamado a aprovechar esta oportunidad, “Quisiera invitar a los compañeros y compañeras de la CUT a acercarse a las OMIL, nosotros también vamos a ser un socio estratégico, vamos a bajar la información hacia los sindicatos para que se puedan acercar, se pueden inscribir, puedan regularizar su estudios, pensando en que completar su trayectoria educativa les va a permitir de todas maneras acceder a mejores condiciones laborales”.

Inscripciones en www.sence.cl

Los requisitos para inscribirse en la plataforma “Gradúate” son tener 18 años o más, contar con RUN chileno vigente y tener Clave Única. La preparación para rendir los exámenes, considerando una hora diaria de estudio en la plataforma, tomará aproximadamente 6 semanas en el caso de fines laborales, y entre 10 a 12 semanas en el caso de continuidad de estudios. El acceso es asincrónico, es decir, cuando las personas puedan conectarse.

Para acceder a “Gradúate”, las personas deberán ingresar a www.sence.cl, y seleccionar la modalidad en que desean prepararse en nuestra página, para luego inscribirse con su RUN y ClaveÚnica y ser redirigidos automáticamente al plan de estudios que eligieron. Hay que colocar la Región de Aysén en el sitio web.

En el caso de la modalidad de Continuidad de Estudios, el plazo final de inscripción es el 17 agosto 2023 y en el caso de fines laborales es el 1 de septiembre 2023. Quienes tengan preguntas, pueden visitar las oficinas de Sence en Coyhaique y Puerto Aysén, las oficinas de las OMIL de las municipalidades y también lo pueden revisar en el link directo https://sence.gob.cl/personas/graduate.

Es importante indicar que independiente de la inscripción en la plataforma Gradúate, las personas deberán inscribirse en Mineduc para ser habilitados en la rendición de exámenes. La inscripción en cualquiera de sus modalidades, se realiza en línea a través del sitio del Ministerio de Educación. Los exámenes libres se rinden en octubre de este año.