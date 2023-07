El alcalde de Chile Chico, Lupercino Muñoz, denunció que esta semana la aerolínea concesionada que conecta la comuna suspendió sus vuelos producto de las complejas condiciones climáticas. No obstante, los vecinos y pasajeros esperaron durante horas poder embarcar sin que la empresa les diera información de la cancelación del viaje. Sin embargo, la situación parece ser más grave aún, ya que el jefe comunal se enteró que la avioneta no contaba con la certificación requerida para operar.

Chile Chico.- “Tuvimos un inconveniente con que la línea aérea no tenía la certificación. Una cuestión prácticamente increíble, es como si tú no tuvieras revisión técnica en tu vehículo. Y por eso estuvimos dos días sin conexión aérea”, relató la máxima autoridad comunal.

El alcalde Muñoz señala que la empresa es “Aerocord, es la línea aérea que nos hace la prestación en Chile Chico”.

A los problemas de irregularidades con los que operaría la avioneta de la empresa, se suma que “la mitad del aeródromo está picado y su empresa desde hace más de un año quebró (…) la obra no se ha continuado”.

Así mismo, señala que existen otros problemas en transporte en la zona, “como también la barcaza Pilchero que desde hace un año está, por un problema eléctrico, parada. Entonces, la verdad es que estamos muy abandonados acá. Este gobierno nos ha castigado bastante”.

Además, sobre la reciente suspensión de vuelos y la no certificación, comenta que “cuando hubo este inconveniente, nadie daba información. No la daba la persona que vende los pasajes acá, ni daba información la empresa porque no había cómo ubicar a alguien. Y yo conversé a última con el delegado y tampoco tenía muy clara la información del por qué la avioneta no salía”.

En ese sentido, denuncia que “cuando es un problema de ese tipo, es que es un problema de exclusiva responsabilidad de la empresa”. Y crítica que “después te cierran todos los teléfonos y directamente no atienden a nadie. Y no dan la información. En Chile Chico la gente estuvo prácticamente arriba en el aeródromo y nadie les decía nada. Entonces creo que es una pésima gestión de la empresa Aerocord, es una mala política que tienen. Ellos tienen la obligación de informar a sus clientes -porque están concesionados- qué está pasando con la prestación de servicios que ellos se han adjudicado”.

De acuerdo al alcalde, esta no sería el primer inconveniente que viven con dicha aerolínea. Revela que “esta misma empresa, Aerocord, fue la que capotó un avión en la concesión anterior. Y no sé cómo lo hacen con esta empresa porque gana la licitación con un modelo de avión que es de ellos, pero después externalizó, arrendó un avión a otro operador. Y la avioneta, aparentemente estaba en malas condiciones porque no soltó el tren de aterrizaje y tuvo que devolverse de Chile Chico a Coyhaique y aterrizar sin el tren”.

“Imagina lo que es eso. Afortunadamente no explotó el avión ni murió la gente que iba en la avioneta, pero el riesgo fue enorme, y esa empresa fue Aerocord”, agregó.

Según explica, “son aviones viejos, antiguos, del año 72 creo. Las mantenciones no sé cómo estarán, y de hecho no tenía calificación”.

Finalmente, afirma que “falta control de las autoridades” y señala que la responsabilidad recae sobre “el Ministerio de Transporte, que es el encargado de hacer estas licitaciones”.