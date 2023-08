En la localidad de Puyuhuapi finalizaron recientemente dos talleres financiados por el segundo llamado 7% del Gobierno Regional de Aysén. Una de estas iniciativas fue realizada por la Agrupación de Artesanos “Los Canelos” y consistió en “Talleres de Jabones Saponificados para Mujeres de Puyuhuapi”.

Puyuhuapi.- Al concluir esta iniciativa, las alumnas presentaron sus hermosos trabajos terminados, fruto del aprendizaje en el curso impartido por la profesora Camila Céspedes, donde adquirieron habilidades para elaborar diversos tipos de jabones, incluyendo aquellos para uso doméstico hechos con aceite reciclado, así como jabones ideales para el uso personal.

Esta capacitación fue impartida por una integrante de la organización, algo que destacó una de las participantes y presidenta de la organización que convocó esta actividad, Manuela Lepio.

“Ella no es de acá, pero se radicó, esta como socia y vende sus jabones, entonces, ella se propuso enseñar a las socias. Pero también quisimos ampliar esta posibilidad, ya que, muchas no tienen tiempo, aunque las ganas no faltaron, por ello, fue abierto a las mujeres de la localidad de Puyuhuapi que no son de la agrupación. Entonces, esa participación también es buena, porque uno les da la posibilidad a otras personas y en realidad estuvo muy buena también la finalización”.

Otra de las iniciativas que también contó con el financiamiento del segundo llamado del 7% FNDR del Gobierno Regional 2022, fue el taller de “Arte y Manualidades para adultos mayores de Puyuhuapi, Crearte Activo”, proyecto ejecutado por el Comité de Pensionados Carretera Austral. Donde la presidenta de esta organización, Julia Cuevas, relevó.

“Estoy feliz con todo lo que se hizo, muy contenta con mi grupo de adultos mayores. También agradecida de Aysén Consultores y también agradecerle a la Municipalidad, estoy feliz y destacar además el trabajo de la profesora que nos ayudó en este taller”.

En tanto, Elba Lepio, quien fue activa participante junto a otros 17 adultos mayores, se mostró contenta con el resultado.

“Aprendimos bastante, porque la profesora tenía muy buena voluntad en explicar, entonces nos gustó harto, además, el taller se dividió en tres etapas, primero el crochet, después vino la pintura en género, luego la arcilla para hacer aros. Todo hermoso, súper entretenido, así es que, lo pasamos bien y nos gustó bastante”.

El curso dirigido al Comité de Pensionados Carretera Austral, dio cuenta de las habilidades aprendidas, luego los participantes tuvieron una exposición al cierre de la iniciativa que fue dirigida por la profesora, Alejandra Mansilla, quien se mostró agradecida y emocionada por la experiencia compartida con el grupo.

La encargada de fomento productivo en Puyuhuapi, Carolina Oliveira, puso en valor los talleres recientemente concluidos, que contaron desde la formulación del proyecto hasta su ejecución, con el apoyo de la Municipalidad de Cisnes.

“Muy felices del proceso exitoso que se llevó a cabo en la finalización de dos proyectos que se postularon al segundo llamado del 7% del Gobierno Regional del año 2022. Uno de ellos es, el taller de jabones saponificados para mujeres de Puyuhuapi y el proyecto arte y manualidades para adultos mayores también de la misma localidad. Felices porque la oficina de fomento productivo no solamente elabora, sino que, ayuda a ejecutar y luego a rendir estos proyectos y el proceso siempre ha resultado muy exitoso. Por ello, estamos felices que los adultos mayores y las mujeres de Puyuhuapi, logren aprender nuevas técnicas que les sirven para sus emprendimientos, para la vida diaria y el bienestar personal”.

De igual forma, la Consejera Regional de la provincia de Aysén y residente en Puyuhuapi, Paola Rodríguez, mencionó que siempre ha estado la voluntad de apoyar y potenciar a las organizaciones mediante las iniciativas que financia el Gobierno Regional, mejor aún, si estas cuentan con apoyo municipal y el compromiso de la autoridad comunal junto a su equipo.

“Para nosotros es un agrado, ser patrocinadores de alguna manera, de estos grandes talleres. No puedo dejar de mencionar al equipo de fomento productivo que tiene la Municipalidad de Cisnes y que son los encargados de hacer el acompañamiento en cada uno de estos proyectos, Carolina Oliveira y su coordinado Lorena Lehnebach, que hacen un trabajo impecable con todas las organizaciones. Por eso, yo siempre rescato el compromiso que tiene el Alcalde Francisco Roncagliolo con las organizaciones, con las localidades de la comuna de Cisnes”.

Desde la Municipalidad de Cisnes se reafirma el compromiso de seguir apoyando a las mujeres emprendedoras y agrupaciones locales con sus iniciativas. Así mismo, se continuará fomentando el desarrollo de proyectos que impulsen el crecimiento y la creatividad en la ciudadanía.