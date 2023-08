Recientemente el Servicio de Registro Civil e Identificación celebró sus 139 años de vida, siendo una de las instituciones públicas de mayor arraigo y tradición en nuestro país, servicio que a nivel regional cuenta con 19 oficinas y la dirección regional, las que a través de sus 53 funcionarios brindan a diario atención a los más de 100 mil habitantes de nuestra región.

Coyhaique.- Cabe mencionar que para resaltar este nuevo aniversario se realizó una sencilla ceremonia para homenajear a los funcionarios por años de servicio, instancia en que se destacó por sus 20 años a los funcionarios Luis Torres y Germán Quiroz, mientras que, por 30 años a Juan Vera, Verónica Bastidas, Juan Carlos Soto y Cristina Silva, mientras que por 35 años fue reconocido el funcionario Juan Carlos Pérez.

Con 30 años de servicio en el Registro Civil, el funcionario Juan Carlos Soto se refirió a sus inicios, indicando que “ingresé al SRCEI el 3 de marzo 1993 como auxiliar chófer donde realicé esas labores por cerca de 6 años, posteriormente se abrió un concurso para administrativo donde tuve la posibilidad de pasar a este estamento, área en la que trabajé por mucho tiempo realizando labores en la unidad de terreno, ya sea concurriendo al Servicio Médico Legal a toma de impresiones dactilares, entre otras, así han sido muchas las labores realizadas en el correr del tiempo que me han llevado hoy día a estar a cargo de la Unidad de Vehículos Motorizados. Pareciera que fue ayer que ingresé a este querido servicio, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, donde he conocido grandes personas como son mis compañeros de trabajo que hoy ya se han ido a retiro, como los que aún están. Este reconocimiento a la trayectoria me hace seguir por la misma senda con la experiencia ya ganada, para enfrentar los nuevos desafíos que tendremos como servicio para dar respuestas y atender con mayor eficiencia y eficacia a nuestros usuarios”.

El Seremi de Justicia y DD.HH Samuel Navarro se refirió al aniversario de este importante servicio señalando que “agradecemos el trabajo y compromiso de cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Registro Civil e Identificación quienes realizan una importante labor en beneficio de todos los habitantes de nuestra región, así también felicitar a quienes fueron reconocidos por sus años de servicio e incentivarlos a continuar con la dedicación y entrega con que a diario se desempeñan por los habitantes de Aysén”.

Por su parte, el Director Regional (S) Cristian Carrasco, destacó los avances que ha tenido el servicio indicando que “nos encontramos en pleno proceso de modernización del servicio, el que tiene como objetivo facilitar nuestro trabajo diario a través de la simplificación de los procesos operacionales lo que impactará beneficiosamente en la calidad de vida de todas las personas que integran nuestra institución, ahora entre las medidas implementadas se encuentran potenciar la interoperabilidad entre instituciones tanto públicas como privadas, fortalecimiento de nuestros canales de atención no presenciales, robustecer nuestra oferta de servicios digitales, mejoramiento del sistema de agendamiento en línea para trámites como cédulas de identidad, pasaporte, matrimonio, acuerdo unión civil, rectificaciones, posesiones efectivas, así como también acciones tendientes a mejorar los ambientes y espacios laborales, capacitaciones en materia de género y la renovación de 16 civilmóviles, entre otras”.

Finalmente, cabe mencionar que el Servicio de Registro Civil e Identificación nace con la promulgación de las leyes laicas hace 139 años, creado para llevar por duplicado el Registro de Nacimientos, de Matrimonios y el de Defunciones. Con el tiempo son múltiples las tareas encomendadas, estando a cargo de documentos trascendentales como la cédula de identidad y el pasaporte.